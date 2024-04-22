Что делать, если ребенок буллит других

Дети бывают чрезвычайно жестоки, поэтому даже если ребенка не коснулся школьный буллинг — «зритель» насилия и его психика все равно травмируется. Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал о том, почему дети издеваются над другими и что делать родителям в такой ситуации.

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Эксперт уточнил, что буллинг — систематическое издевательство, от которого никто не застрахован. Инициаторы травли не руководствуются логикой, поэтому поводом для насилия могут стать цвет волос, рост, вес, одежда, фамилия и так далее.

— Мотив буллера — самоутверждение, а для этого ему нужны зрители. Тет-а-тет не приносит должного результата. Идеальная ситуация — издеваться на виду у всех, — объяснил психолог.

Самбурский уточнил, что буллеры имеют свои причины, почему поступают так с окружающими. Главным фактором является неблагополучная обстановка в семье, причем это не обязательно алкоголизм или наркомания. Ребенок может начать обижать сверстников, если к нему применяют физическое и психическое насилие самые близкие. Буллер не может отомстить родителям, поэтому приходит в школу за самоутверждением и выпуском накопившейся агрессии на окружающих.

Еще одной причиной для девиантного поведения может стать чувство вседозволенности. Некоторые родители ни в чем не ограничивают своих отпрысков, в итоге у них нет понимания границ, норм и морали. Буллинг в этом случае — способ узнать, насколько этот мир прогнется под того, кто его совершает.

Недостаток родительской ласки и внимания также может стать причиной травли других детей. Ребенок может чувствовать отсутствие интереса к своей личности, увлечениям и досугу, что приводит к обиде, а она, в свою очередь, трансформируется в насилие. В этом случае буллинг — попытка привлечь внимание, даже через наказание.

Эксперт отметил, что если в одной школе ребенок подвергался буллингу, то, перейдя в другую, он может сам стать инициатором насилия над другими. В этом случаем им руководит страх снова оказаться в такой ситуации, поэтому ребенок пытается таким образом предотвратить сценарий, в котором он подвергается унижениям сверстников, атакуя их первым.

По словам психолога, буллинг — проблема не только агрессора и жертвы. Он пагубно отражается на всем коллективе. У тех, кто наблюдает за насилием со стороны психика страдает не меньше. «Травма свидетеля» остается с человеком на долгие годы.

Самбурский указал, что большинство родителей, узнав, что их ребенок травит других, проходят стадию отрицания. В этом случае взрослым необходимо провести собственное расследование: поговорить с другими детьми, учителями, жертвой и своим отпрысков. Составив полную картину, будет легче принять факты, чтобы в дальнейшем осторожно поговорить со своим маленьким агрессором наедине. Психолог отдельно подчеркнул, что этот разговор не должен состояться в порыве родительского гнева — это категорически запрещено.

— Крики, ругань, унижения, обесценивание и другие карательные меры лишь подтвердят в сознании буллера, что в этом мире сильные гнобят слабых, с которыми именно так и нужно себя вести, — рекомендовал он.

Самое важное в этом деле, донести до ребенка, что его действия — насилие. Также необходимо установить истинную причину такого поведения ребенка. В беседе со своим чадом можно попросить его встать на место жертвы, подробно описывая все акты буллинга. Ребенку также важно объяснить, что это не только его вина, а вина всего коллектива, поэтому проблему нужно решать сообща.

Специалист также добавил: важно говорить, что подобное поведение неприемлемо. Необходимо вместе с педагогами предпринять какие-то шаги для решения проблемы. Также в ребенке нужно помочь развить эмпатию, показывая соответствующую литературу или фильмы. Если это не принесет никаких результатов, отмечает эксперт, нужно незамедлительно обратиться к психологу для глубинной проработки проблемы и корректировки поведения.

— Без участия родителей и учителей проблему буллинга разрешить нельзя. Пустить ситуацию на самотек — не лучшая идея. Дети сами не разберутся, в таком случае их никто не научит состраданию, доброте и заботе, — резюмировал Самбурский в беседе с «Газетой.ru».

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