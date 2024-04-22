Какие анализы нужно сдавать родителям перед планированием ребенка?

Пару, которая готовится к рождению ребенка, обычно заботит вопрос необходимых анализов и проверок своего здоровья. Узнать о состоянии организма важно как женщине, так и мужчине.

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Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в беседе с изданием «Вести Подмосковья» объяснила, что главными скрининговыми тестами, помогающими оценить здоровье женской репродуктивной системы, являются цитологическое исследование смешанного соскоба шейки матки и цервикального канала, а также современные ПЦР-комплексы для выявления половых инфекций – комплекс ИППП, включающий определение ВПЧ или флороценоз.

Как отметила специалист, общий анализ крови поможет выявить, например, анемию (когда в крови мало эритроцитов или белка гемоглобина внутри них). Гемоглобин переносит кислород от легких ко всем тканям организма, а недостаток кислорода может прервать даже состоявшуюся беременность. Если результат анализа показал анемию, нужно восполнить дефицит железа, витамина В12 и белка по рекомендации лечащего врача. Также порой обнаруживаются острые и хронические вирусные инфекции, способные привести к нарушениям развития ребенка, а также хронические бактериальные инфекции. Последние выявляются с помощью посева на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам.

С помощью биохимического анализа крови можно определить основные показатели работы печени, почек, сердца и других внутренних органов. На основании результатов врач может выявить такие заболевания, как сахарный диабет. Во время беременности есть риск его обострения, поэтому придется держать уровень сахара в крови в пределах нормы посредством диеты и разрешенных препаратов.

Еще одно необходимое лабораторное исследование для женщины - гормональный профиль крови. Следует выяснить, как работает щитовидка, надпочечники, яичники и поджелудочная железа. Для определения работы щитовидки нужно сдать гормоны ТТГ, Т4 свободный и аутоантитела к компонентам щитовидной железы – тиреоглобулину и тиреопероксидазе.

«Нельзя обойти внимание и здоровье мужчины, который собирается стать отцом. Одним из первых исследований является спермограмма, в которой исследуется количество сперматозоидов, подвижность, размер и форма и другие. Если результат хороший, но зачать ребенка не получается, проблема может иметь иммунологические причины – образование антиспермальной оболочки на поверхности сперматозоида, состоящей из антиспермальных антител, выключающих абсолютно нормальные сперматозоиды из процесса оплодотворения. Количество таких антител исследуют с помощью MAR-теста: определяется отношение нормальных активно-подвижных сперматозоидов, но покрытых антиспермальными антителами, к общему количеству сперматозоидов с теми же характеристиками», - подчеркнула врач Сережина.

Кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог-репродуктолог ФНКЦ ФМБА России Ольга Малышева добавила, что для комплексной оценки здоровья женщине необходимо посетить гинеколога, а мужчине - уролога-андролога.

«Обследование будущей мамы включает сбор анамнеза, выявление наследственных заболеваний, контроль давления, измерение антропометрических данных, гинекологический осмотр и взятие мазков. Рекомендуется общий анализ не только крови, но и мочи, оценка ферритина, глюкозы. УЗИ позволяет оценить состояние органов малого таза», - сообщила собеседница издания.

Гинеколог-эндокринолог, репродуктолог Анастасия Дергачева предупредила, что помимо всего прочего важно отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, если такое присутствует в жизни.