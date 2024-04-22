Психолог рассказал, как проблемы с кожей влияют на самооценку подростков

Из-за проблем с кожей у подростков могут возникнуть депрессия и нервные срывы, рассказал в беседе с Пятым каналом психолог Сергей Костеренко. По его словам, из-за высыпаний и прыщей развиваются комплексы, в результате которых человек себя начинает чувствовать еще хуже.

© News.ru

"От того что проблемы на коже, человек чувствует себя еще хуже. От этого гнобит себя еще больше. И от этого еще больше проблем на коже. Поэтому мы видим такой взрыв, который еще подкрепляется гормональным, активным таким бурлением", — объяснил психолог.

Костеренко отметил, что именно в подростковом периоде происходит перестройка организма, поэтому появляются высыпания.

Ранее детский нейропсихолог Кира Макарова рассказала, что во время переходного периода меняется мышление, а вместе с ним внутренние и внешние взгляды подростка, в результате чего появляются сомнения в себе и недовольство своей внешностью. Специалист отметила, что в этом возрасте очень важна честная и терпеливая позиция родителей по отношению к своему ребенку.

Другой психолог, Наиля Бирарова, заявила, что психика ребенка во время переходного возраста очень мягкая и ранимая и если родитель будет его только критиковать и делать замечания, то ребенок начнет закрываться в себе и искать другие компании. По ее словам, ошибочно полагать, что пубертат начинается в 12–14 лет, на самом деле переходный возраст наступает раньше — в возрасте 8–10 лет.