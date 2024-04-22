Педиатр раскрыл лучший способ отучить детей от смартфонов

Несмотря на то что эксперты давно бьют тревогу, многие родители используют гаджеты как палочку-выручалочку, чтобы занять ребенка. Со временем справиться с зависимостью все сложнее, особенно когда речь идет о подростках. Тем временем недавнее исследование показало, что дети замечают привычку «сидеть» в телефоне за мамой и папой, даже если родителям кажется, что такое поведение им не свойственно. Поэтому начать придется с себя.

«Дети воспринимают примерно 1% того, что мы говорим, и 100% того, что мы делаем», — объяснил педиатр Майкл Рич в беседе с HuffPost.

Однако показного отказа от использования гаджетов при ребенке недостаточно — нужно договариваться всей семьей. Вместо того чтобы пытаться ограничить экранное время, эксперт советует определить время, свободное от экранов. Это означает, что все соглашаются не пользоваться планшетами и смартфонами в определенных ситуациях — например, во время разговоров друг с другом, за обеденным столом или в постели. Педиатр предупредил, что дети сами будут напоминать, что вам пора отложить телефон — важно относиться к таким замечаниям лояльно, чтобы не растерять доверие ребенка.