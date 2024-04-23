В России спасают девочку с «маской Бэтмена». Почему она прилетела из США в Петербург

Луна Феннер родилась в США четыре года назад. Малышка с самого рождения отличалась от других ребят: она появилась на свет с большим родимым пятном на лице. Родные Луны привыкли к ее внешним особенностям.

© runews24.ru

Мама Луны, Кэрол Феннер, следила за здоровьем наследницы и водила ее к врачам. Специалисты выяснили, что родимое пятно в форме маски Бэтмена угрожает здоровью девочки, оно оказалось меланоцитарным невусом.

Если не заняться его удалением, то в будущем у Луны появится меланома. Американские специалисты не взялись лечить малышку из-за сложности вмешательства.

Родители девочки были в отчаянии: врачи после осмотра разводили руками и не могли предложить план лечения. Однако эта грустная история получила светлое продолжение.

В Интернете на историю Луны случайно наткнулся хирург-онколог из Краснодара Павел Попов. Специалист связался с семьей Феннер и предложил вариант борьбы с меланоцитарным невусом.

В 2019 году российские врачи приступили к лечению малышки. В 2021 году специалисты краснодарской специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии провели шестую операцию по удалению большого невуса с лица девочки. Семья Луны отдала предпочтение этому виду лечения из-за его безопасности и стоимости. По словам Кэрол, лечение в США и Бразилии было слишком дорогим.

Благодаря усилиям медиков жизнь юной Луны в безопасности. Следующий этап – эстетическая работа после завершения лечения.

За это время Луна стала настоящим Интернет-героем, у юной американки множество поклонников по всему миру и фан-аккаунты в Сети. Люди стараются поддерживать девочку в борьбе с заболеванием.

В реальной жизни ситуация сложнее: Луне ежедневно приходится сталкиваться с осуждением и насмешками. Родители малышки долгое время решали, нужно ли проводить эстетические операции, но точку в этом вопросе поставил случай, которые произошел с ними в церкви.

Семья Феннер отправилась на службу. В храме на необычную внешность Луны обратила внимание маленькая девочка. Ребенок поинтересовался у своей мамы, почему у Феннер на лице маска. Однако реакция женщины была неоднозначной. Она стала оттаскивать наследницу от Луны и воскликнула: «Не смотри туда, это какой-то монстр!».

После этого у Кэрол не осталось сомнений – она сделает все, чтобы ее ребенок был счастлив. Феннер вновь попытала надежду и обратилась к специалистам из США.

Американские врачи предлагали единственный вариант лечения – срезать девочке невус с кожи. В предложенном плане лечения Луне пришлось бы перенести порядка 80 операций, каждое вмешательство сопровождалось наркозом и тяжелым периодом восстановления. При этом медики не давали никаких гарантий.

Кэрол приняла решение написать специалистам из России. На связь с семьей вышли врачи из Санкт-Петербурга. После обсуждения всех моментов Феннер приняли решение лететь в Россию.

Перед петербургскими специалистами стоит непростая задача – им необходимо удалить с лица девочки рубцы, пятна пигментации, при этом сохранить мимику и чувствительность.

Четырехмесячная Луна с родителями

Семья Феннер уже прибыла в Северную столицу. Луна прошла все необходимые предоперационные исследования и психологически настраивается к вмешательству. Девочка немного напугана из-за большого количества врачей вокруг, но готова к изменениям.

Петербург встретил американцев снегом и легким морозом. Феннер стараются привыкнуть к температуре в культурной столице России, которая значительно ниже, чем в родной Флориде. С собой они взяли теплые вещи.

Перед отлетом из России мама Луны опубликовала на личной странице новую запись.

«Идем на очередной бой. На этот раз в Санкт-Петербурге, Россия», - написала Кэрол.

Луна с родителями в Петербурге

Операции проведут специалисты частной клиники МЕДСИ. Врачи не хотят натягивать кожу лица, в их планах переместить пораженные участки. Главное для врачей – избежать деформации ткани. Поэтому специалисты решили в критической ситуации убрать меньше рубцов, но сохранить подвижность лица.

Также сейчас у девочки не полностью смыкаются веки из-за рубцов, врачи планируют с помощью операций улучшить подвижность глаз.

Вмешательства будут проходить в 5 этапов, после каждого из них девочке выделят время на реабилитацию и отдых. Врачи решили начать со лба, первые операции затронут зоны роста волос. Рубцы с кожи малышки будут убраны при помощи метода тканевой дермотензии с использованием силиконовых эспандеров. Со временем кожа девочки будет гладкой.

Петербургские специалисты 19 апреля провели первую часть операции. Хирург Ольга Филиппова пояснила, что вмешательство прошло в штатном формате: Луне имплантировали экспандеры.

Стоимость эстетического вмешательства составит около 3,5 млн рублей. Кэрол надеется на российских врачей и признается, что ей приходится сталкиваться с критикой. Однако Феннер хочет попробовать для своего ребенка все виды лечения. Мама Луны признается, результат работы российских специалистов впечатлил ее больше, чем американских.

«Мне очень понравились результаты работ доктора Ольги Филипповой, когда я смотрела фотографии до/после. В работах лучшего доктора в Америке, специализирующегося на невусе, были шрамы от лазера, это мне очень не понравилось», - рассказала Феннер.

После операции Луна пришла в себя и увидела из окна снежный Петербург. Малышка час рассматривала летящие снежинки и побелевшие улицы Петербурга.

В Северной столице семья пробудет до 8 июля. По словам хирурга, главная операция пройдет в июне. После этого девочке будут делать перевязки и наблюдать за ее состоянием.