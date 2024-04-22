Родившая четверняшек костромичка рассказала, как изменилась ее жизнь

Костромичка, которая родила сразу четырех младенцев, рассказала как изменилась ее жизнь, узнал KOSTROMA.TODAY.

© Галина Минакина

Напомним, Галина Николаева родила четверняшек в ярославском перинатальном центре в начале марта. Девочек назвали Таней и Любой, и мальчиков — Лёней и Колей. Кроме того, семья уже воспитывает двоих детей, одному из которых 7 лет, другому — 2 года.

Накануне мама рассказала, что малышам исполнилось уже два месяца. Семью поддерживают со всех сторон — друзья помогают по дому, готовят еду и гуляют со старшими детьми.

При этом костромичку крайне удивило, что незнакомые люди присылают сообщения с пожеланиями здоровья и отправляют деньги. Также многие готовы помочь услугами и отдают одежду.

“Спасибо за вашу щедрость, добро и желание участвовать! Если б я знала в начале своей беременности, что будет так, мне было бы совсем не страшно”, — отметила Галина.

Кроме того, у новоиспеченной многодетной семьи появился свой соцработник.

Однако девушка отметила, что трудности все же присутствуют. Малышей сложно разложить так, чтобы они влезали в люльку. Но мама нашла способ — разложила близняшек по парам в один конверт. После этого она вынесла новорожденных на балкон, чтобы они подышали свежим воздухом. В такие свободные минуты Галина тратит время на старших детей.