Названы самые полезные виды спорта для детей

Самым лучшим видом спорта для детей является плавание, рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с NEWS.ru. По словам медика, начинать заниматься плаванием можно уже с грудничкового возраста.

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"Этот вид спорта помогает детям не бояться воды. Также плавание укрепляет иммунитет, закаляет", — пояснила Ярцева.

Терапевт отметила, что также для детей подойдет гимнастика. Выбирая вид спорта, необходимо учитывать, чтобы все занятия были на любительском уровне. Ярцева указала, что профессиональный спорт — это всегда последствия для здоровья.

"Еще очень важно отправлять детей на сборы, чтобы они учились самостоятельности и умели находить общий язык среди сверстников", — сказала медик.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда при стоянии на четвереньках попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».