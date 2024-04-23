Социальный психолог объявил войну гаджетам

Социальный психолог Джонатан Хайдт (США) выступил с революционным призывом: он считает, что детей необходимо отлучить от гаджетов, если мы хотим уберечь их психику. Свою точку зрения он аргументировал в книге "Тревожное поколение: как масштабная перестройка детства вызывает эпидемию психических заболеваний", которая наделала немало шума в обществе, пишет CNN.

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Некоторые специалисты сомневаются в научной обоснованности тезисов Хайдта (он профессор этического лидерства Томаса Кули в Школе бизнеса Леонарда Н. Стерна при Нью-Йоркском университете), но он настаивает, что опирается на результаты многолетних исследований, которые показывают растущие проблемы с психическим здоровьем среди американских подростков. Более того, официальная статистика также подтверждает, что многие подростки в Соединенных Штатах уже находятся в состоянии депрессии или тревоги в той или иной степени.

Американская психологическая ассоциация (АРА) поддержала обеспокоенность специалиста в новом отчете. В нем говорится, что платформы социальных сетей "по своей сути небезопасны для детей". В отчете APA говорится, что у детей нет "опыта, суждений и самоконтроля", чтобы управлять собой, пользуясь электронными ресурсами. Ассоциация утверждает, что бремя ответственности не должно полностью ложиться на родителей, магазины приложений или самих подростков - оно должно лежать на разработчиках платформ.

"Детство детей всегда было основано на играх и активностях вне дома, но в 1980-х и 1990-х годах мы постепенно ушли от этого из-за растущих страхов перед похищениями и другими угрозами. Освободившееся время дети заполняли другими занятиями. В 1990-х годах мы думали, что интернет станет спасителем, что он сделает наших детей умнее. И мы не проявляли тревоги, когда наши дети начали проводить четыре, пять, шесть, а теперь и семь-девять часов в день за своими телефонами и другими гаджетами", - сетует профессор Хайдт.

Основной аргумент книги заключается в том, что мы чрезмерно защищаем наших детей в реальном мире и недостаточно защищаем их в интернете. И оба этих подхода неверны.

Хайдт приводит неожиданный аргумент: раньше у мальчиков-подростков был самый высокий процент переломов костей - из-за активных и часто рискованных занятий. В начале 2010-х годов количество травм и госпитализаций резко сократилось - подростки проводят большую часть времени за компьютерами и видеоиграми, поэтому физически они в безопасности. Но это происходит за счет здорового развития ребенка, убежден профессор.

Отмечается повышение уровня тревожности и у девочек, хотя они меньше увлечены видеоиграми, но зато больше проводят времени в соцсетях и постоянно сравнивают себя с другими подростками, которые выглядят более успешными.

"Я думаю, что этот год должен стать переломным. В 2019 году дебаты по этой проблеме только начинались. Затем случился Covid-19, и это был новый вызов, который затмил предыдущие тенденции. Но пандемия только усугубила подростковые проблемы. Прошло уже несколько лет после Covid-19, закрытия школ, ношения масок, и всем стало ясно, что с детьми не все в порядке. Хотя данные о показателях психических заболеваний показывают нам, что основной рост произошел задолго до появления Covid-19. После выхода книги я обнаружил, что почти все видят проблему. Родители в отчаянии. Они чувствуют себя так, словно джинн выпущен из бутылки. Они говорят: "Ты же не можешь запихнуть зубную пасту обратно в тюбик?" На это я отвечаю: "Если вам действительно нужно это сделать, вы это сделаете", - говорит Хайдт.

Хайдт сформулировал несколько правил для родителей и детей:

Никаких смартфонов до старшей школы. Мы должны исключить их из средней и начальной школы. Просто дайте детям раскладной телефон или часы, чтобы они могли контролировать время и связываться с вами. Никаких социальных сетей до 16 лет. Эти платформы созданы не для детей. Они, по-видимому, особенно вредны для детей, в том числе, по причинам безопасности и стимулировании "взрослого" поведения (в том числе, раннего полового созревания). Отдавайте предпочтения школам, в которых детям не разрешают пользоваться смартфонами. На самом деле нет никаких оснований для того, чтобы позволить детям носить в кармане во время занятий устройство, которое по самой своей сути предназначено для отвлечения внимания и мешает нормальным занятиям. Предоставляйте детям больше независимости, свободы действий и ответственности в реальном мире.

Вопрос ребром

Как простимулировать родителей, чтобы они следовали этим рекомендациям?

Профессор Хайдт объясняет:

"В начальной школе учиться легко. Если вы уже подарили своему ребенку телефон или его собственный iPad, вы можете ограничить пользование им и не разрешать брать его в школу. Только обязательно обсудите проблему с родителями друзей вашего ребенка, чтобы он чувствовал, что он не единственный. У детей по-прежнему может быть доступ к компьютеру; они по-прежнему могут переписываться с друзьями на компьютере. Но если ваши дети учатся в начальной школе, просто возьмите на себя обязательство не давать им эти вещи до старших классов".

В средней школе, с подростками, сложнее. Большинство учеников средней школы полностью поглощены смартфонами и социальными сетями.