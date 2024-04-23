Психиатр оценил опасность новой субкультуры у детей

Увлечение детьми субкультурой фурри (антропоморфными животными) не несет в себе опасности, рассказал NEWS.ru психотерапевт Алексей Казанцев. Однако, отметил он, если поведение ребенка беспокоит родителей, то его можно показать психотерапевту или клиническому психологу.

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Это новая молодежная субкультура, она не является опасной для психики здорового ребенка. Очередная волна увлечения для молодого поколения. Это что-то наподобие, как были раньше эмо, готы. Да, к сожалению, некоторые из них стали пациентами психиатрических клиник, но это значит, что у них и до этого была предрасположенность к психическим отклонениям. Сейчас они пытаются так самовыражаться, думаю, что здесь нет риска для окружающих, — объяснил собеседник.

Он напомнил, что дети в подростковом возрасте переживают большой всплеск гормонов. Кроме того, на увлечения ребенка влияет век интернета, где популяризируются разные направления, в том числе фурри.

Ранее психотерапевт Александра Миллер выразила мнение, что уроки целомудрия могут повлиять на развитие девиантного поведения среди подростков и усилить его проявления. Специалист подчеркнула, что данная идея «попахивает сектой». По ее словам, ограничения порождают несчастливые браки и даже могут повлиять на формирование маньяческих наклонностей.