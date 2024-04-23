Раскрыты последствия пандемии для детей

Ученые из Детского центра Джона Хопкинса раскрыли последствия пандемии COVID-19 для детей, показав, что у них наблюдаются небольшие задержки в развитии из-за ограничений и социальной изоляции. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

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Специалисты проанализировали данные о 50 205 детях в возрасте от нуля до пяти лет, взятые из Комплексной информационной системы по вопросам здравоохранения и принятия решений (CHADIS) — веб-платформы, на которой лица, оказывающие педиатрическую помощь и уход за ребенком, оставляют информацию, связанную с развитием детей.

Оказалось, что из-за пандемии наблюдается лишь небольшое снижение коммуникативных навыков (на три процента), умения решать проблемы (на два процента) и лично-социальных навыков (на два процента). В мелкой или крупной моторике никаких изменений не наблюдалось.

По словам ученых, многочисленные исследования показали, что пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения на карантин нарушили жизнь многих людей, включая семьи с маленькими детьми. Многие испытывали повышенный стресс, тревогу и социальную изоляцию из-за этих изменений и отмены активности. Пандемия также связана с ухудшением качества жизни детей, увеличением проблем с психическим здоровьем, ухудшением сна и повышенным риском ожирения.