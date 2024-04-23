Родителям подсказали, как развивать у детей критическое мышление

Критическое мышление помогает детям оценивать информацию, анализировать варианты, искать аналогии, сомневаться в суждениях. Обычно первые признаки такого мышления проявляются в возрасте пяти-семи лет. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала старший методист онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина.

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По словам специалиста, самый простой способ для развития критическгого мышления – предлагать ребенку выбрать между двумя игрушками. Однако есть более эффективные стратегии.

«Задавайте открытые вопросы. Это мотивирует детей моделировать разные сценарии и углубляться в тему. В качестве базы хорошо работают известные истории: сказки, сюжеты мультфильмов и рассказы из жизни. Спросите ребенка: «Что сделали с репкой, когда ее наконец удалось достать?» Любой ответ — результат мыслительной деятельности ребенка», – сообщила Анастасия Корытцина.

Также методист порекомендовала родителям поощрять дискуссии, которые учат обосновывать собственное мнение, рассматривать альтернативы и оценивать аргументы. Например, задавать вопросы: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Почему?», «Какую суперспособность ты бы хотел иметь? Зачем?», «Что из еды ты любишь больше всего? А меньше всего? Почему?»

«Помогайте делать выводы. Задавайте вопросы, которые дают импульс к рассуждению и помогают формировать причинно-следственную связь. Например, «Почему снег не идет летом?», «Почему яблоко вкусно есть с кожурой, а апельсин — нет?», «Каких камней не бывает в реке?» Ставьте ребенка в тупик: обсуждайте непривычные сценарии привычных сказок. Например, «Что было бы с Колобком, если бы Баба сделала его не круглым, а квадратным?» – объяснила Анастасия Корытцина.

Эксперт подчеркнула, что важно самим показывать ребенку образец критического мышления, а критика заключается прежде всего в поиске логических ошибок, ложных утверждений и манипуляций: «Оценивайте факты, сомневайтесь, задавайте вопросы и принимайте решения на основе доказательств».

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