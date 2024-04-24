Родителей предупредили об опасности аттракциона «Родео на быке»

Исследование специалистов Детской больницы университета Лома Линда указало на значительный уровень детских травм в результате использования популярного аттракциона «Родео на быке». По мнению авторов, есть острая необходимость в усилении правил безопасности.

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"Результаты опубликованы в журнале Children's Health Care. Из них следует, что езда на механическом быке представляет значительный риск для детей – чаще всего он связан с получением черепно-мозговых травм", – сообщает MedicalXpress.

Авторы предупреждают: даже если «Родео на быке» презентуется как безопасный для детского возраста аттракцион, на самом деле, он не безопасен. Только в Детской больнице университета Лома Линда было зафиксировано 35 случаев тяжёлых травм после использования этого аттракциона за семь лет: из них 65% тяжёлых черепно-мозговых травм, и в половине случаев дети нуждались в немедленном хирургическом вмешательстве. По словам медиков, фактическое число травм может во много раз превосходить официальные данные.

Травмы головного мозга имеют долгосрочные последствия: проблемы с памятью, головные боли, тошнота, судороги, неспособность к обучению – и это не полный список. Реабилитация таких пациентов длится месяцы и годы и включает целый комплекс манипуляций.

В связи с этим, указывают авторы, следует сделать строже правила безопасности использования аттракциона «Родео на быке». В том числе, использовать шлем и защитное снаряжение, включать согласие родителей, усиливать осведомлённость родителей и властей об опасностях езды на механическом быке, усилить надзор за эксплуатацией аттракциона.