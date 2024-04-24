«9-минутная» теория воспитания, которая изменит ваши отношения с ребенком

Что нужно знать о «9-минутной» теории воспитания, которая изменит ваши отношения с ребенком
Известный нейробиолог Яак Панксепп был уверен, что в течение дня есть всего три краткосрочных периода, когда дети особенно нуждаются в родителях. Так родилась теория девяти минут — считается, что даже непродолжительное воздействие с мамой и папой в ключевые моменты суток в конечном счете пойдут ребенку на пользу.
В Сети о теории вспомнили благодаря блогеру под ником @iamsaramartinez. Сара Мартинес, которой принадлежит аккаунт, воспитывает маленькую дочку. О своей находке она рассказала в вирусном ролике TikTok. Согласно теории, важно уделить малышу хотя бы три минуты после того, как он проснется, три минуты по возвращении ребенка со школы или детского сада и три минуты перед сном.
«Я всегда борюсь с чувством вины и сомневаюсь, достаточно ли я присутствую в жизни дочери, — призналась инфлюенсер в подписи к видео. — Так это или нет, но я считаю, что решение выделить определенное время для общения с моей малышкой (без телефонов и т.д.) оказало положительное влияние», — подытожила девушка.