«9-минутная» теория воспитания, которая изменит ваши отношения с ребенком

Известный нейробиолог Яак Панксепп был уверен, что в течение дня есть всего три краткосрочных периода, когда дети особенно нуждаются в родителях. Так родилась теория девяти минут — считается, что даже непродолжительное воздействие с мамой и папой в ключевые моменты суток в конечном счете пойдут ребенку на пользу.

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В Сети о теории вспомнили благодаря блогеру под ником @iamsaramartinez. Сара Мартинес, которой принадлежит аккаунт, воспитывает маленькую дочку. О своей находке она рассказала в вирусном ролике TikTok. Согласно теории, важно уделить малышу хотя бы три минуты после того, как он проснется, три минуты по возвращении ребенка со школы или детского сада и три минуты перед сном.