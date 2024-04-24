Как реагировать на капризы ребенка

Детский каприз — это малообоснованное желание ребенка, требование чего-либо. Такое поведение, как правило, возникает вследствие определенных причин. Специалисты семейных центров рассказали «Вечерней Москве» об основных поводах детских капризов и о том, как правильно реагировать на них.

Каждый родитель сталкивается с капризами своего ребенка. Такое поведение застает врасплох, а попытки успокоить часто не приносят успеха.

— Для детей дошкольного возраста капризы — это частое и вполне естественное явление. Даже взрослые не всегда могут справиться со своими эмоциями, а детям делать это еще сложнее, — рассказала Светлана Самохина, психолог центра содействия семейному воспитанию «Центральный».

Основные причины детских капризов

Неудовлетворение потребностей

Ребенок может начать капризничать в случае неудовлетворения своих потребностей. Это может быть желание получить новую игрушку, обратить на себя внимание, да и просто когда ребенок заскучал. Поэтому важно попытаться понять, что именно беспокоит малыша, и прислушаться к его эмоциям и чувствам. Вместе с тем необходимо установить для ребенка ясные правила и режим дня, предложить ему разнообразные занятия и игры, общаться с ним.

Физический дискомфорт

Ребенок может испытывать голод, жажду или усталость, ему может быть жарко или холодно. Для того чтобы малыш выражал все словами, его необходимо приучать прислушиваться к своим ощущениям. Если этот навык не сформирован, то потребности выражаются в форме истерик, плача или другого деструктивного поведения.

— Важно уточнять у ребенка, как он себя чувствует, что его беспокоит. Если дошкольника не научить слушать свое тело и свои ощущения, то в дальнейшем он будет плохо понимать свои желания, — отметила психолог семейного центра «Планета Семьи» Вера Зубарева.

Существуют разные стили воспитания. Но наиболее часто встречаются жалобы на капризы детей в семьях, где преобладает авторитарный или попустительский подход.

При авторитарном стиле воспитания родитель может не учитывать потребности ребенка и его возрастные особенности. Взрослый сам решает за ребенка, как ему лучше, и тот обязан подчиниться, поэтому малыш не имеет возможности выразить свои эмоции и чувства.

При попустительском стиле зачастую родитель не интересуется проблемами ребенка. Взрослый находится в отчужденной позиции. Из-за этого малыш начинает испытывать повышенную тревожность и не может ориентироваться, что ему можно, а что нельзя.

В некоторых случаях ребенок начинает проявлять свое капризное поведение, чтобы переключить внимание родителя на себя. Например, мама или папа находятся в подавленном состоянии по причине стресса (проблемы на работе, конфликтные отношения с партнером и прочее), ребенок чувствует это напряжение и неосознанно желает помочь семье, начинает капризничать, чтобы перенести проблемы на себя.

— Важно не только понимать причины капризов ребенка, но и научиться на них правильно реагировать. Это поможет свести к минимуму такое поведение и сберечь как свою нервную систему, так и малыша, — отметила Светлана Самохина.

Как себя вести

Если знать, как вести себя в подобных ситуациях, то периоды капризов пройдут гораздо легче. Родитель сможет сократить их длительность и количество.

Не корите себя, что вы упустили что-то в воспитании, и не принимайте истерику на свой счет

Ребенок не делает это вам назло — это один из его методов коммуникации. Иногда капризы — это единственный способ для малыша справиться со своими эмоциями.

Не идите на поводу у ребенка

Не нужно в этот момент позволять ребенку то, что обычно запрещено, лишь бы он прекратил капризничать. Иначе такая манипуляция может стать постоянным способом общения и достижения своих целей.

Не останавливайте ребенка

Это вызовет обратный эффект. Просто будьте рядом, помогите ему прожить эти эмоции.

Все члены семьи должны действовать согласованно

Договоритесь с родными, как вы будете действовать во время капризов и какой линии поведения придерживаться. Ребенку будет проще справиться с эмоциями, когда все будут действовать одинаково.

Не запрещайте ребенку плакать и не шантажируйте его

Позвольте сыну или дочери выразить свои чувства, пережить их. Запрет на слезы может способствовать тому, что ребенок замкнется в себе.

Как еще помочь себе и ребенку

В семейных центрах на тренингах, семинарах, лекториях и практикумах с родителями разбирают ситуации, происходящие в жизни, учат понимать свое эмоциональное состояние, формировать позицию взрослого во взаимодействии с ребенком, улучшать детско-родительские взаимоотношения. На таких встречах москвичи могут обменяться опытом и получить профессиональный совет.

— Хорошим методом для работы с детьми является арт-терапия. Ею можно пользоваться не только на консультации у специалиста, но и дома. С помощью арт-терапии можно аккуратно воздействовать на эмоциональное состояние ребенка, — рассказала Вера Зубарева.

Можно провести технику «рисунок в круге». Для этого нарисовать круг на белом листе бумаге. И в случае, когда ребенок испытывает целый спектр чувств, родитель может предложить ему выплеснуть все эмоции, раскрасив круг.

Хорошо зарекомендовал себя и метод сказкотерапии. Для детей сказка воплощает иную реальность. Таким образом можно формировать новые виды поведения, реакции и снять психологическое напряжение у ребенка.

Специалисты семейных центров готовы оказать квалифицированную помощь каждой семье, которая желает создать атмосферу безопасности и доверия для каждого члена семьи. На консультации психолог подберет индивидуальные техники для коррекции поведения ребенка.

Помощь семьям в Москве

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.