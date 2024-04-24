Педиатр объяснила, как взбодрить ребенка перед школой в конце учебного года

Разбудить ребенка утром перед школой в конце учебного года поможет зарядка и свежий воздух, объяснила NEWS.ru заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской КБ Минздрава МО Светлана Глоба. По ее словам, нельзя недооценивать пользу свежего воздуха. Если за окном не морозная погода, она советует приоткрыть форточку.

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"Пользу свежего воздуха нельзя недооценивать. Так что, если за окном не очень холодно, приоткройте форточку — приток кислорода ускорит пробуждение ребенка. Следующий шаг — зарядка", — поясняет она.

Для того чтобы сделать зарядку, не обязательно поднимать ребенка с постели. Специалист предлагает совершать активные упражнения прямо в ней. Например, можно помахать руками и ногами, сесть из положения лежа и снова лечь. Также можно практиковать контрастное умывание вместо душа.

"Договоритесь, что школьник быстро одевается и съедает полезный завтрак, а в оставшееся время смотрит серию любимого мультика. Однако не предлагайте мультфильм во время еды", — предупреждает Глоба.

Ранее терапевт Кристина Заплавнова рассказала, что детей до трех лет весной лучше одевать в демисезонные комбинезоны. По ее словам, также подойдут вещи из флиса, водолазки или лонгсливы.