Что делать, если ребенок долго вас не слушается

По мере взросления дети регулярно устраивают родителям проверки на прочность. Периодические капризы и непослушание неизбежны, когда ребёнок учится отстаивать свои и понимать чужие границы. Но если ребёнок протестует долго, это повод насторожиться, предупредила психиатр DocDeti Александра Печенкина.

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Что такое оппозиционно-вызывающее расстройство поведения

Так называют расстройство, при котором протестное, агрессивное, провокационное поведение длится дольше полугода и выглядит уже не просто как обычное непослушание, рассказала Печенкина.

Признаки такого расстройства: - ребёнок постоянно проверяет на прочность границы всех окружающих (исключение — ситуации соперничества между братьями и сёстрами); - ребёнок в штыки воспринимает любые просьбы и инструкции; - ребёнок открыто бросает вызов, ставит себя в оппозицию.

Откуда берётся такое расстройство

Оппозиционно-вызывающее расстройство поведения иногда может быть самостоятельным диагнозом. Однако чаще оно сопутствует другим состояниям: - синдром дефицита внимания и гиперактивности, - расстройство аутистического спектра.

Что делать

В некоторых случаях, но далеко не всегда врач может назначить медикаментозную терапию, отметила психиатр. Однако это не главный способ действий.

Общая рекомендация для родителей — составить систему поощрений и наказаний. Вот её основные принципы: - наказания — они должны быть небольшими, но обязательными к исполнению. Суть их — в лишении поощрения. Например, не лишать ребёнка мультиков «на неделю», а сократить их число в день и выдержать это; - поощрения — они должны быть частыми и по возможности сразу после выполнения задания.

Важно договориться о правилах поведения заранее, а не в ситуации конфликта, подчеркнула психиатр. Систему поощрений и наказаний должны соблюдать все взрослые.

Как не срываться на ребёнка

С детьми не всегда просто. Иногда родитель не выдерживает и срывается на крик, а потом корит себя за такое поведение. Что делать в таких ситуациях, объяснила психолог Кира Гольдштейн.

По её словам, родителям нужно начинать с себя: понять, что с вами происходит, и найти раздражающий момент (возможно, ребёнок и вовсе ни при чём).

Как выстраивать конструктивный диалог с ребёнком — читайте тут.