Что делать, если подросток слишком увлекся экспериментами с внешностью

Переходный возраст часто оказывается сложным как для ребёнка, так и для родителей. Появляется всё больше проблем во взаимопонимании, в том числе из-за желания подростка менять свой внешний вид, порою очень кардинально. Как вести себя взрослым в этом случае, «Секрету фирмы» рассказала клинический психолог Анастасия Наталевич.

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С чем связана потребность в самовыражении у подростка

Основная задача подросткового возраста — это сепарация (отделение. — Прим. «Секрета») от родителей и их авторитета, формирование собственных убеждений на основе личного опыта, выстраивание важнейших социальных связей вне семьи, становление независимым и самостоятельным человеком.

Родителям бывает сложно и страшно в этот непростой период, когда ребёнок выходит из подчинения и заявляет о том, что имеет право на своё мнение, что он отдельная личность.

Молодой растущий организм любит бунтовать, утверждать себя во всевозможных формах, любит пробовать близких на границы, незыблемость правил. Ребёнок может делать выборы, прямо противоположные мнению близких или обществу в целом, саботировать, критиковать, подвергать сомнению то, что важно именно для его родителей.

На первый план по важности для него выходит окружение и сверстники.

Всё это способствует своеобразным формам самовыражения, присущим подростковому возрасту: разноцветные волосы, вызывающий внешний вид, странная мешковатая одежда или, наоборот, откровенная одежда, яркий макияж, татуировки, пирсинг.

Что делать родителям подростка

Категорически запрещать что-то или искать возможность более «хитрыми» способами прервать процесс именно такого пути сепарации может привести к тому, что процесс усложнится, и ребёнок будет искать ещё более сложные способы отделения от родителей.

Однако очень важно донести подростку, что все мы свободны только в определённых границах: в рамках закона, в рамках свободного времени, обязательств перед обществом и близкими и т. д. Отсутствие разумных ограничений часто приводит к разным формам девиантного поведения.

Как разговаривать с подростком

Крайне важно увидеть за всеми проявлениями личность подростка, уважать её и научиться договариваться. Для того чтобы понять, почему ребёнок покрасил волосы в зелёный цвет или сделал пирсинг, нужно интересоваться внутренним миром ребёнка:

как он устроен, почему для него это важно, какую потребность удовлетворяет такое поведение?

спрашивать, что ему в этом нравится, что привлекает?

какие интересы и потребности реализуются благодаря такому внешнему виду? Может быть, он просто ищет себя? Или ему нравится привлекать внимание? Либо он пытается быть частью какой-то субкультуры?

Из-за внешнего вида появились проблемы в школе

Если внешний вид или странный стиль в одежде становятся проблемой в школе, то это повод побеседовать о границах и о том, что существуют общественные места, в которых приняты определённые правила поведения, форма одежды и т. д. Можно договориться о том, что в школе подросток должен соблюдать дресс-код, а в свободное время экспериментировать и искать себя.

Можно объяснить, что необязательно «привязываться» к какому-то конкретному стилю в одежде, что вы не настаиваете на определённой концепции, способны понять и принять что-то новое. Разговаривать, не навязывать, делиться собственным мнением, опираясь на то, что все люди устроены по-разному, показывать на примере кинофильмов, журналов, соцсетей разные стили, чтобы у ребёнка было больше выбора.

Как мы уже говорили, запрещать что-то — бессмысленно и бесполезно. Гораздо лучше разговаривать, выяснять, пытаться понять. Например, если девочка ярко красится и одевается очень откровенно, стоит объяснять и даже предупреждать, что это может быть небезопасно.

Самоповреждения у подростков

Если же самовыражение проявляется, например, в самоповреждающем поведении, и ребёнок царапает, шрамирует себе руки, ноги или какую-то другую поверхность кожи, то лучше не занимать выжидательную позицию.

Такие ситуации не надо замалчивать, делая вид, что ничего не происходит, но не надо и устраивать разборки с криками и истериками. Причин такого поведения может быть множество, и лучше обратиться за помощью к специалисту.

Где взять сил родителям

Часто родители подростков очень боятся и пытаются уберечь детей от ошибок и сожалений в будущем. Это может вызывать злость, раздражение, неконтролируемые вспышки гнева.

Чтобы не срываться на своего ребёнка, прожить этот период и найти точки опоры внутри себя, я бы рекомендовала родителям самим обратиться к психологу.

Возможность обсудить острые моменты со специалистом поможет выстроить и с ребёнком взаимоотношения, в которых можно спокойно, открыто всё обсуждать и доверять друг другу.