Невролог развеяла миф, что СДВГ сказывается на умственных способностях ребенка

В среднем синдром дефицита внимания с гиперактивностью сегодня диагностируется у 5% детей до 18 лет. По словам детского невролога «СМ-Клиника» Галины Неврюзиной, чаще всего синдром проявляется в виде частых смен настроения, повышенной раздражительности, тревожности, чувстве страха, гиперактивности, нарушении внимания, импульсивности. Последнее оказывает влияние на речевое развитие ребенка, вызывая нарушения произношения и заикания.

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Чересчур плаксивый, беспокойный ребенок с повышенной утомляемостью и навязчивыми движениями и привычками тоже может страдать СДВГ.

Однако, подчеркнула врач, СДВГ не влияет на умственные способности ребенка.

«Данный синдром не влияет на умственные способности ребенка, но делает его излишне эмоциональным, невнимательным, нетерпеливым. Таким детям очень трудно контролировать свое поведение», - уточнила врач.

Зато на фоне синдрома у ребенка могут начаться проблемы с самооценкой и депрессивные расстройства.

Неврюзина отметила, что СДВГ поддается лечению. При правильной лекарственной терапии с применением физиопроцедур удается добиться коррекции или полностью устранить симптомы дефицита внимания и гиперактивности, пишет «Газета.ру».