Психолог Васильева: критика возлюбленного дочери только сблизит пару

Даже если родители отчетливо видят большие различия между дочерью и ее избранником, например, в воспитании или интеллектуальном развитии, им не следует критиковать молодого человека. Такой совет в интервью РИАМО дала начальник отдела Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева. "Родители видят избранника своей дочери более объективно, нежели она сама. Что точно не стоит делать взрослым - это начинать критиковать молодого человека и пытаться настроить девушку против него. Во-первых, это может негативно повлиять на детско-родительские отношения, а во-вторых, это может сблизить влюбленных", - сказала Васильева. По ее словам, следует наоборот чаще приглашать молодого человека на семейные беседы, особенно если родители знают позицию своей дочери по каким-либо вопросам. Возможно мнение ее избранника будет иным, что позволит девушке посмотреть на него со стороны, объяснила специалист. Семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Канищева до этого объяснила, как быстро восстановиться после разрыва отношений. По ее словам, важно дать себе прожить негативные эмоции. Она также порекомендовала установить срок для грусти. По ее словам, он должен быть небольшим - около месяца. В этот период можно злиться, плакать, жалеть себя, но после - строить жизнь заново. Также она подчеркнула важность физических упражнений, особенно когда беспокоят мысли о бывшей любви.