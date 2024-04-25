Врач назвал самые вредные перекусы для школьников

Родителям не стоит предлагать детям мучные изделия, фруктовые йогурты. Не рекомендованы также сладкие соки из магазина. Рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дала эндокринолог Дарья Хайкина.

© unsplash

«Многие упакованные соки содержат столько же сахара, сколько и сладкие газированные напитки. К тому же в них мало клетчатки по сравнению с целыми фруктами, что делает их менее насыщающими и полезными. При этом сахар крови у ребенка поднимается очень и очень быстро, а потом также резко падает. Эти скачки сахара крови — вредны даже для детей без сахарного диабета. Фруктовый йогурт может казаться правильным перекусом, но многие покупные йогурты содержат много сахара. Поэтому лучше выбирать натуральный йогурт без добавок и самостоятельно добавить в него свежие фрукты. На полках здорового питания вы можете заметить «полезные и низкокалорийные» снеки. Это могут быть печенье, хлебцы и даже конфеты. Но с ними нужно быть предельно осторожными, так как большинство из них содержат искусственные подсластители и добавки, которые могут негативно влиять на пищеварение и даже усиливать аппетит», — объяснила она.

Ранее в Минздраве назвали число россиян с лишним весом. Их более 60%, из них у 20% есть ожирение, заявил главный внештатный диетолог министерства Виктор Тутельян. По его словам, «сегодня мы говорим о пандемии ожирения». В интервью агентству «Москва» академик РАН сказал, что особенно важно следить за питанием женщинам, которые планируют беременность. Ранее в Федеральном исследовательском центре питания поддержали введение в России профессионального стандарта для нутрициологов.