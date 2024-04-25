Воспитывающая троих детей телеведущая поделилась советами, как приучить ребенка к чтению

Российская телеведущая Тутта Ларсен поделилась в личном блоге советами, как приучить ребенка к чтению. Она отметила, что нужно дарить детям книги без повода

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«Знаю только один ответ — надо читать. Читать ребенку, читать вместе с ним, читать самому. Дарить книги по поводу и без. Не хочет много текста — начать с комиксов. Не хочет пока в принципе читать — пусть сначала слушает. И вот постепенно искать: свой жанр, своих авторов, ту самую книгу, которая зацепит и заведет в многогранный литературный мир», — высказалась журналистка.

У знаменитости двое сыновей и дочь. Старшего она родила от писателя Захара Артемьева, телеведущая скрывала имя отца своего первенца, однако журналист сам рассекретил эту информацию в интервью. Публицист не общается с Лукой. По его словам, экс-возлюбленная не дала возможности наладить контакт. Но Ларсен отмечала в интервью, что «никто не рвался к ребенку». Сын звезды носит фамилию не биологического отца, а отчима, который его усыновил.

Ларсен в 2009 году вышла замуж за музыканта Валерия Колоскова, помимо Луки, у них двое общих детей — 13-летняя Марфа и 8-летний Иван.

Ранее сын Тутты Ларсен ушел в армию из-за «слишком комфортной» жизни дома.