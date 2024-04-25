Психолог рассказала, что нельзя делать родителям дочери-подростка

Родителям не следует критиковать молодого человека своей дочери и настраивать ее против него, рассказала РИАМО начальник отдела Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева. По словам специалиста, это только сблизит влюбленных и испортит отношения с семьей.

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"Родители видят избранника своей дочери более объективно, нежели она сама. Что точно не стоит делать взрослым — это начинать критиковать молодого человека и пытаться настроить девушку против него. Во-первых, это может негативно повлиять на детско-родительские отношения, а во-вторых, это может сблизить влюбленных, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что, если родители хотят показать своей дочери ее молодого человека со стороны, они могут пригласить его к себе домой, где обсуждаются семейные ценности. Во время такой беседы можно понять, отличается ли мнение молодого человека по важным вопросам от мнения дочери. Если так и есть, она сможет увидеть это со стороны, поскольку обычно в состоянии влюбленности утрачивается способность видеть партнера объективно.

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