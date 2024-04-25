Родителям указали на признаки задержки развития речи у ребенка

Если ребенок не использует жесты и мимику при коммуникации, у него может быть задержка развития речевого аппарата, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» логопед Кира Грязнова. По ее словам, на это также могут указывать трудности с повторением фраз и ограниченный словарный запас.

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"Симптомы задержки речевого развития у детей до двух лет: ребенок не использует жесты и мимику при коммуникации; не понимает простых вопросов и ответов; испытывает трудности при выполнении заданий, связанных с языком и речью", — объяснила специалист.

Логопед отметила, что к ранним признакам задержки развития речи у ребенка относятся: непонимание обращенной речи и недостаточное овладение коммуникативными навыками. Кроме того, если ребенок не реагирует на звуки окружающей среды и даже на свое имя, также вероятно, что у него проблемы с речью.

Ранее другой логопед, Наталья Абузарова, рассказала, что долгое отсутствие речи у ребенка может оказаться признаком серьезных заболеваний, в частности умственной отсталости, или олигофрении. По ее словам, также молчание ребенка может говорить о наличии синдрома Дауна. Врач добавила, что молчание ребенка также может зависеть от социальных факторов.