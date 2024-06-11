Как узнать результаты ЕГЭ? Где и когда их опубликуют в 2024 году

Результаты ЕГЭ обычно появляются примерно через одну-две недели после экзамена. Узнать их можно несколькими способами: в школе, на официальном сайте Рособрнадзора и даже в личном кабинете на портале «Госуслуги». Как посмотреть свои баллы и когда это делать в 2024 году, выяснила «Лента.ру».

Расписание ЕГЭ в 2024 году

В 2024 году уже есть утвержденное расписание по всем предметам с датами трех этапов ЕГЭ.

Какие этапы ЕГЭ есть?

ЕГЭ проводят в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

Сдать ЕГЭ досрочно могут студенты колледжей, а также ребята, которые учатся в иностранных школах или получают образование экстерном. В основной период ЕГЭ сдают одиннадцатиклассники, которые заканчивают школу в 2024 году.

Каждый из этих двух этапов включает в себя еще и резервные дни. Они нужны для учеников, которые не могли попасть на экзамен в общие даты: например, если в один день выпали сразу два предмета, по которым школьник сдает ЕГЭ. В резервные дни сдают экзамены и выпускники прошлых лет.

Дополнительный период же нужен для одиннадцатиклассников, которые не смогли набрать проходной минимум по русскому и математике в основные и резервные даты, болели в это время и не сдали экзамен, а также если их результаты аннулировали.

Кроме того, с 2024 года вводится два дополнительных дня для пересдачи. Так, ученик, который не набрал желаемое количество баллов по ЕГЭ в основной период, еще до окончания приемной кампании в вузах сможет написать экзамен заново, но для этого от старых результатов придется отказаться. Пересдать таким образом можно будет только один предмет.

В 2024 году досрочный этап стартовал 22 марта и завершился 12 апреля, после чего начались резервные дни. Их всего четыре: 15, 18, 19 и 22 апреля.

Основной начинается 23 мая, в этот день учащиеся будут сдавать географию, литературу и химию. Обязательный экзамен по русскому языку пройдет 28 мая, а профильную и базовую математику можно будет сдать 31 мая.

Профильную математику выбирают школьники, которым этот предмет нужен для поступления в вуз. Базовую — те, кому не нужен, то есть просто для получения аттестата.

В последний день, 18 июня, ученики будут сдавать устную часть экзамена по иностранным языкам. С 20 по 27 июня пройдут резервные дни: в это время ЕГЭ смогут сдать все, кто не успел в основные даты.

Под дополнительный этап ЕГЭ выделили три дня: 4, 9 и 23 сентября. Кроме того, в 2024 году два дня в июле дают для пересдачи экзамена, но переписать в эти даты можно будет ЕГЭ только по одному предмету.

4 и 5 июля школьники смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету на выбор, если результат экзамена их не устроил.

С инициативой ввести такую возможность выступил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Когда можно узнать результаты ЕГЭ

Результаты Единого государственного экзамена появляются в среднем через 7-14 дней после сдачи. Срок зависит от популярности предмета у учеников: чем больше человек его сдают, тем больше времени понадобится на проверку. Поэтому оценки по русскому языку и математике подсчитывают дольше всего.

Результаты обрабатывают в несколько этапов.

Как обрабатывают результаты ЕГЭ

После сбора экзаменационных работ их везут в Региональные центры обработки информации. Для проверки есть ограниченные сроки: шесть календарных дней на обязательные предметы и четыре — на предметы по выбору;

После бланки уходят в Федеральный центр тестирования, где их централизованно проверяют еще в течение пяти дней;

Затем результаты утверждает Государственная экзаменационная комиссия. На это требуется еще один день;

Лишь после этого они попадают в единую базу результатов ЕГЭ.

Где узнать результаты ЕГЭ

На официальном сайте ЕГЭ от Рособрнадзора

На официальном информационном ЕГЭ могут узнать выпускники 2024 года.

Узнать свои баллы, если вы сдавали экзамен в 2023 и 2022 годах или ранее, на этом сайте не получится.

Как узнать результаты ЕГЭ на сайте Рособрнадзора?

Зайдите на сайт и заполните свои персональные данные: фамилию, имя, отчество.

Вбейте код регистрации участника ЕГЭ (состоит из 12 цифр, написан на пропуске сдающего экзамен). Если не помните его, можно ввести номер паспорта — серию в данном случае указывать не надо.

Выберите регион проживания из предложенного списка.

Поставьте галочку в поле, чтобы подтвердить согласие на обработку данных и подтвердите, что вы не робот. Для этого нужно напечатать в специальном окошке код с картинки.

Если все данные введены верно, загрузится страница с результатами ЕГЭ по тем предметам, которые уже проверили и внесли в базу данных. Кроме общего балла, школьник сможет увидеть отсканированные копии бланков с ответами и первичные баллы за конкретные задания.

На ресурсе публикуется информация по отдельным регионам: данные предоставляют местные департаменты образования. Важно отметить, что результаты экзаменов школьников из Москвы на портале Рособрнадзора не представлены. Столичные выпускники могут посмотреть свои оценки на сайте мэра Москвы.

Где школьники из Москвы могут узнать результаты ЕГЭ?

Московские школьники могут узнать результаты ЕГЭ с помощью столичного сайта mos.ru, рассказала «Ленте.ру» учитель русского языка и литературы, эксперт по проверке ЕГЭ Майя Дорофеева.

«На сайте mos.ru, столичном аналоге портала "Госуслуги", зарегистрированы все школьники Москвы. У каждого есть личный кабинет. Именно туда приходят уведомления, когда, где и в какое время состоится экзамен», — пояснила педагог.



Также в личный кабинет на сайте mos.ru приходят и результаты ЕГЭ. Причем не только количество баллов, но и расшифровка: за какое задание сколько начислили.

По словам собеседницы «Ленты.ру», часто бывает так, что в школу официальные списки сдавших экзамен и баллы по предметам приходят на два-три дня позднее, чем они публикуются на mos.ru.

На сайте «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» увидеть результаты ЕГЭ смогут учащиеся любых регионов России: от Москвы до Сахалина. Важно, что для этого у школьника должен быть личный кабинет на сайте.

Как посмотреть результаты ЕГЭ на портале «Госуслуги»?

Зайти в личный кабинет;

Найти раздел «Документы и данные», зайти в него;

Найти раздел «Образование».

Появится бланк с баллами по тем предметам, результаты которых уже известны.

На сайте «Госуслуги» можно узнать лишь финальный балл. Не получится увидеть, в каких именно заданиях экзаменуемый ошибся.

На сайтах Региональных центров обработки информации (РЦОИ)

Каждый из 89 регионов России имеет свой сайт для сбора информации о тех, кто сдает ЕГЭ, и о результатах экзаменов. Правда, функционал и наполнение ресурсов может отличаться.

В Москве роль РЦОИ выполняет все тот же ресурс mos.ru, который первым публикует результаты экзаменов и рассылает уведомления школьникам.

На сайтах некоторых регионов публикуют лишь основные баллы, как на портале «Госуслуги», другие же предоставляют сканированные страницы бланков, баллы, ошибки и даже правильные ответы на все задания. Такой наполненный сайт работает, например, при департаменте образования Республики Башкирия.

В школе

Иногда бывает так, что результаты сначала приходят в школу, а уже потом публикуются на сайтах. Тогда итоговые баллы скажет учитель, завуч или классный руководитель школьника.

Какие документы нужны, чтобы узнать результат ЕГЭ в школе?

Чтобы узнать результаты ЕГЭ в школе, учащийся должен предъявить паспорт. Если же за результатами пришел родитель несовершеннолетнего, то он должен показать как паспорт ребенка, так и свой — с отметкой о детях. Если ее нет — с собой нужно взять свидетельство о рождении сына или дочери. А если школьнику, который сдал экзамен, больше 18 лет, родителям понадобится еще и доверенность.

Что выдадут после экзамена?

До 2013 года выпускники получали свидетельство о результатах ЕГЭ, но потом бумажную версию документа упразднили. Теперь все свидетельства хранятся в единой информационной базе, откуда и поступают в вузы. На руки школьники никакие документы с результатами ЕГЭ не получают.

Как узнать результаты ЕГЭ прошлых лет

Результаты ЕГЭ действуют пять лет, включая год, когда проходили сами экзамены. Например, если школьник сдал их в 2023 году, он сможет поступить с ними в вуз до конца 2027 года.

Посмотреть результаты прошлых лет также можно на портале «Госуслуги». Чтобы их увидеть, нужно зайти в личный кабинет и найти раздел «Образование».

Также можно запросить результаты экзамена в образовательной организации, через которую экзамен сдавался. Чаще всего это школа или колледж.

Некоторые регионы публикуют результаты ЕГЭ прошлых лет на специальных ресурсах, в том числе, РЦОИ. Например, Свердловская область предоставляет результаты экзаменов за 2010-2022 годы. Для этого понадобятся данные паспорта и ФИО выпускника.