Психолог рассказала, как подготовить дошкольника к первому классу летом

Родителям будущих школьников не стоит пытаться научить будущих первоклассников всему за оставшиеся летние месяцы. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказала педагог-психолог городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Светлана Трубачева.

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Она рекомендовала не перегружать ребенка предметными знаниями и не пытаться работать на опережение. По ее словам, в этом будет больше вреда, чем пользы.

"Умение читать и писать перед школой – еще не гарантия того, что ребенку будет легче освоить новую роль первоклассника. А вот умение регулировать свое поведение необходимо для успешного старта", – сказала она.

Трубачева уверена, что дошкольнику пригодится умение соблюдать правила, так как ему нужно будет успевать переключаться между разной учебной деятельностью, концентрировать внимание, а также соблюдать школьные правила.

"Общение с одноклассниками, игры с письменными принадлежностями и наблюдение за жизнью за окном нужно будет откладывать до перемены. Частые замечания учителя, связанные с дисциплиной, могут привести к ощущению собственной неуспешности точно так же, как и трудности в освоении учебного материала. Это может снизить мотивацию к дальнейшему обучению", – уточнила она.

Она рассказала, что лучше всего для обучения правилам подойдут настольные, подвижные и словесные игры с определенными правилами. Также она предложила родителям составить режим дня для своего ребенка, создав для этого красочный плакат с расписанием, рассказав о днях недели и научив пользоваться календарем и часами.

Психолог посоветовала родителям развивать у детей навык коммуникации, так как он понадобится в поиске новых друзей, взаимодействии с учителями.

"Ребенок будет проводить в школьной среде значительную часть жизни в последующие 9–11 лет. Это время должно быть эмоционально комфортным для него, что невозможно без успешного социального взаимодействия", – подчеркнула специалист.

Трубачева посоветовала еще до школы узнать, есть ли у будущего школьника трудности в общении, не боится ли он разговаривать со взрослыми, легко ли вливается в детский коллектив и знает ли о границах в разговоре.

Вместе с тем эксперт посоветовала не забывать и о физической активности.

"Летом играйте с ребенком в подвижные игры (в том числе с мячом), выполняйте утреннюю зарядку, танцуйте. Заряжайтесь энергией, хорошим настроением и заодно развивайте у дошкольника необходимые навыки – зрительно-моторную координацию, ловкость, сноровку и другие", – добавила она.

Психолог также рекомендовала взрослым сохранять позитивный настрой, чтобы и ребенок меньше тревожился и волновался. Однако если ребенок не очень любит сюрпризы и подозрительно относится ко всему новому, то лучше заранее изучить школу, уточнила специалист.

"Посмотреть класс, поговорить с будущей учительницей, заранее узнать, где находятся столовая и туалет. Настраиваемся на переход к новой ступени с радостью и гордостью. При необходимости обращайтесь за помощью к специалисту", – добавила она.

Если у родителей могли остаться какие-то вопросы по поводу новой ступени образования своего ребенка, то они могут проконсультироваться у специалистов образовательных организаций. Воспитатели, учителя и школьные психологи расскажут, на что нужно обратить внимание при подготовке к первому классу. Трубачева подчеркнула, что специалисты ГППЦ также проводят бесплатные консультации для родителей дошкольников, подробная информация размещена на сайте центра.

Ранее специалист семейного центра "Палитра" Ирина Васильева рассказала, что привычка читать несет за собой огромную пользу. По ее словам, с первого года жизни детям можно листать мягкие книжки с яркими картинками, а с двух лет малыша уже стоит вовлекать в процесс чтения.