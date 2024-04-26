Как ребенку путешествовать в одиночку и когда без сопровождения не обойтись

Мария Паулюс, юрист в области семейного права, наследства и вопросах опеки.

© Unsplash

Нередки случаи, когда родителям нужно отправить ребёнка куда-то одного: на учёбу или отдых, к бабушке, дедушке или другим родственникам. И не всегда у мамы с папой есть возможность сопроводить ребёнка до места назначения. Как ребёнку путешествовать в одиночку поездом, самолётом, автобусом и такси, когда ему всё-таки понадобится сопровождение и какие документы нужно будет подготовить? Разбираемся в законах и правилах перевозки.

Как ребёнку путешествовать одному

Поездом

У путешествий пригородными поездами и поездами дальнего следования разные правила.

Пригородными поездами (электричками) ребёнок может пользоваться один, начиная с семи лет.

Законодатель и перевозчик — РЖД — не требуют, чтобы у ребёнка в электричке при себе были какие-либо документы. Однако всё же стоит сделать нотариальную копию свидетельства о рождении ребёнка, чтобы она всегда была при нём. Особенно, если такие поездки будут регулярными.

Важно: если вам приходится отправлять ребёнка одного на электричке, обязательно обучите его правилам безопасного поведения в транспорте и взаимодействия со взрослыми. Объясните ему, что в случае возникновения любой непонятной для него ситуации он должен обратиться к кондуктору или сотруднику железнодорожной станции.

Поездом дальнего следования один может путешествовать ребёнок старше 10 лет. Дети младше не могут пользоваться им без сопровождения взрослых.

Дети в возрасте от 10 до 16 лет могут при желании путешествовать под контролем сотрудника РЖД по следующим маршрутам:

Санкт Петербург — Москва («Невский экспресс»);

Аэропорт Сочи — Адлер — Краснодар («Ласточка»);

Имеретинский курорт — Краснодар («Ласточка»);

Екатеринбург — Тюмень («Ласточка»);

Москва — Нижний-Новгород («Ласточка»).

Услуга эта не бесплатная — стоимость сопровождения на начало 2024 года составляет 1500 рублей.

На маршрутах следования поездов категории «Сапсан» тоже доступна подобная услуга, но она не распространяется на промежуточные станции. На них ребёнку просто не дадут сойти — только в конечном пункте. Эта услуга чуть дороже и стоит 1600 рублей.

Возраст ребёнка определяется на дату начала поездки. Если в день отправления поезда ребёнку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по тарифу на перевозку детей.

Какие документы понадобятся ребёнку:

при посадке детей в возрасте до 14 лет в поезда дальнего следования необходимо предъявить подлинник свидетельства о рождении или его нотариально заверенную копию;

после достижения ребёнком 14 лет при себе он должен иметь паспорт;

если билет оформили до получения паспорта на свидетельство о рождении, а поездка происходит уже по достижении 14 лет, то при себе нужно иметь оба документа.

При поездках за рубеж РЖД также требуют согласие родителей на выезд ребёнка из страны. В согласии (оно распространяется на все виды транспорта) должны быть чётко указаны:

даты, в которые ребёнок выезжает за границу (срок действия документа может определяться конкретной датой, истечением периода времени или конкретным событием, например совершеннолетием);

страны, которые планируются к посещению (в случае с Шенгенской зоной можно указать одну страну и возможность посетить и другие государства).

Самолётом

Дети до 5 лет принимаются к перевозке только в сопровождении родителя или совершеннолетнего пассажира. При этом взрослый и ребёнок должны лететь одним классом обслуживания — нельзя посадить ребёнка в бизнес-класс, а самому сесть в экономе.

Дети от 5 до 12 лет путешествуют как в сопровождении совершеннолетнего пассажира, так и под наблюдением персонала авиакомпании.

Дети старше 12 лет в соответствии с российским законодательством уже принимаются к перевозке без сопровождения. Но по запросу родителей, усыновителей, опекунов или попечителей перевезти под наблюдением персонала авиакомпании могут и ребёнка до 16 лет.

Возраст ребёнка определяется на дату перевозки из начального пункта отправления, указанного в договоре.

Услуга сопровождения ребёнка представителем авиакомпании платная. Стоимость лучше уточнять перед покупкой авиабилета.

Важно знать, что правила в различных авиакомпаниях могут отличаться. Например, в некоторых авиакомпаниях ребёнок не может летать без сопровождения до 14 лет. Так что, если заранее не уточнить, ребёнок рискует не вылететь по маршруту — ему просто откажут в перелёте.

Если вы отправляете ребёнка иностранной авиакомпанией, то в таком случае будут действовать правила и законы страны перевозчика. Все детали лучше уточнить на сайте или у представителя фирмы ещё до оформления билета.

При перелёте в одиночку или в сопровождении у ребёнка, как и в случае с поездом, обязательно должны быть:

документы, подтверждающие его личность (свидетельство о рождении или паспорт);

а также согласие от одного из родителей на поездку за рубеж, если поездка заграничная.

Если ребёнок летит за границу, родителю стоит заранее связаться с консульским отделом страны прибытия, чтобы уточнить, не понадобятся ли ещё какие-то документы.

Междугородним автобусом

Законом не установлен возраст, с которого ребёнок может ездить на междугородних автобусах один. Так что здесь родителям нужно руководствоваться здравым смыслом и правилами конкретного перевозчика.

Вот как стоит подготовиться к такой поездке:

обеспечить проводы и встречу ребёнка в пунктах отправления и прибытия;

сообщить водителю, что ребёнок едет один;

проверить, чтобы у ребёнка был документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);

дать ребёнку контактные номера родителей и тех, к кому он едет, причём лучше напечатать их на бумаге — девайсы могут разрядиться или потеряться в дороге.

На такси

Законодательно этот вопрос никак не урегулирован. По правилам перевозки ребёнок любого возраста может ехать в такси без сопровождения, но и у водителя есть право отказать в перевозке ребёнка по своему усмотрению.

Важно: заказывая такси, не забывайте указывать возраст ребёнка и необходимость соответствующего детского кресла/бустера.

Водитель несёт ответственность за безопасность перевозки пассажиров любого возраста. В то же время он не сопровождает ребёнка (как на самолёте), а отвечает за поездку в целом. Так что, если ребёнок просто выйдет из машины на светофоре и уйдёт в неизвестном направлении, водитель такси не будет за него отвечать.

О чём ещё важно знать

Документы для ребёнка при поездке за границу

Согласие родителей на выезд ребёнка из России при поездке за границу обычно не требует перевода на иностранный язык, поскольку нужно для предъявления российским пограничникам.

Однако стоит уточнить в консульстве принимающей страны, нужно ли им такое согласие на каких-либо этапах, а ещё понадобится ли его перевод и апостиль.

Возможно, согласие нужно будет апостилировать и перевести на иностранный язык, а затем заверить перевод у нотариуса. Заверение одного документа обойдётся примерно в 4500 рублей.

Также рекомендуется иметь при себе заверенную копию свидетельства о рождении ребёнка с апостилем и нотариальным переводом. Стоимость изготовления одного листа нотариальной копии — около 120 рублей.

Сопровождение ребёнка на вокзале или в аэропорту

В законодательстве прямо не говорится, может или нет ребёнок находиться на вокзале или в аэропорту один. В то же время забота о безопасности детей — прямая ответственность родителей, и исходить нужно из этого.

Никто, кроме родителей или уполномоченных по доверенности от них лиц, не должен следить за детьми. Строго говоря, даже у бабушек и дедушек должна быть доверенность на представление интересов родителей. Так что если ребёнка будет провожать или встречать кто-то другой, понадобится её оформить — в свободной форме и без заверения у нотариуса.

Также стоит помнить, что для детей младше 16 лет действует режим комендантского часа — с 22 вечера до 6 утра. Так что, если ребёнок один будет прогуливаться по вокзалу, пусть даже в ожидании поезда, после 22 часов, его могут остановить полицейские. Они в дальнейшем будут связываться с родителями.

Важно знать, что КоАП предусматривает наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию детей — штраф от 100 до 500 рублей.

К тому же правоохранительные органы могут обратиться в орган опеки и попечительства и обратить внимание на ситуацию. Так что лучше будет, если ребёнка всё же будет кто-то официально провожать и встречать.