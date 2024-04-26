Пять причин, почему дети врут. Как реагировать родителям на детскую ложь?

Первую ложь от ребенка родители могут услышать, когда малышу исполнится три года. Именно тогда он начинает активно фантазировать. Это скорее бессознательный процесс, но примерно к школьному возрасту он становится более осознанным. Дети начинают говорить неправду, однако причины такого поведения понятны взрослым не всегда.

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Клинический психолог Татьяна Баранова рассказала "Рамблеру", что побуждает детей говорить неправду и какие переживания могут скрываться за детской привычкой врать.

Почему дети начинают врать?

Склонность к обману зачастую обусловлена внешними факторами. С самого раннего возраста ребенок наблюдает и делает выводы о том, как его слова отражаются на реакции взрослых, и начинает этим манипулировать.

«Дети могут врать из-за страха наказания или ради выгоды. Впоследствии эта привычка становится безусловной установкой, которой уже повзрослевший человек пользуется в любом удобном для него случае» Татьяна Баранова Клинический психолог

Всего можно выделить 5 основных причин, почему дети начинают врать:

Способ самовыражения. Малыши путают реальность с вымыслом. Маленькие дети склонны фантазировать и выдумывать небылицы. В возрасте до 4 лет дети верят всему, что им рассказывают, а выдумка историй становится для них способом самовыражения. Играя придуманные роли, дети развивают творческое мышление. Страх. Развиваясь, ребенок осознает, что на чувства других людей можно влиять собственными словами или действиями. Боясь столкнуться с гневом или раздражением родителя, ребенок искажает правду, тем самым уходя от наказания. Желание выглядеть лучше. Дети постарше (примерно с 4 до 10 лет) учатся создавать впечатление о себе. Они замечают, что ложь может повлиять на чье-то к ним отношение. Дети пробуют говорить неправду и приукрашивать какие-то события или факты своей жизни, чтобы выглядеть лучше в глазах сверстников или старших. Подражание родителям. Одной из распространенных причин детской лжи является пример значимых взрослых. Если ребенок постоянно видит, как его родители врут родственникам или знакомым (даже из лучших побуждений), он перенимает эту модель поведения. Желание получить внимание и похвалу. Этот механизм схож с враньем из-за страха. Если ребенок точно понимает, что получить внимание в обычной обстановке он не может, то начинает прибегать к вранью, чтобы испытать желанные эмоции. К примеру, старшие дети жалуются на младших, когда родительское внимание разделено не поровну.

Чаще привычка врать развивается у детей как защитное поведение. Если ребенок точно знает, что в ответ на проступок его будут ругать, он скорее всего солжет. Справиться с такой ситуацией можно единственным путем – создать доверительную атмосферу в семье, обратив внимание на свои реакции и привычки выражать эмоции.

«Ругать ребенка за ложь, не понимая его мотивы – бесполезно. Это только усугубит ситуацию. Страх испытать негативные эмоции и потерять родительскую любовь будет толкать ребенка на очередное вранье» Татьяна Баранова Клинический психолог

На этапе взросления очень важно создать доверительные взаимоотношения в семье, чтобы дети чувствовали себя комфортно и безопасно и имели возможность прямо говорить о том, что происходит в их жизни. Страх получить наказание и быть отвергнутым – два препятствия на пути к честному общению между взрослым и ребенком.

В детском возрасте ребенок учится общаться, выражать эмоции и заявлять о своих желаниях. Если он начал врать, не стоит оставлять эту склонность без внимания. Очень важно разобраться, что именно провоцирует у ребенка необходимость говорить неправду. Возможно, вы тем самым поможете своему ребенку в трудной для него ситуации, о которой он молчит. Хотя зачастую разгадка кроется в поведении самих взрослых, но мы это не видим.