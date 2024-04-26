Трудный ребенок: как договориться с бунтующим подростком и не сойти с ума

Еще вчера ваш малыш был ангелочком: послушным, добрым и ласковым. А сегодня превратился в чертенка, который то и дело проверяет нервы всех членов семьи на прочность? Знакомая картина многим родителям. Мамы хватаются за голову, папы за ремень. Как найти общий язык с подростком и помочь ему в этот непростой период становления новой личности? Об этом и многом другом мы поговорили с психологом, консультантом по психогенетике и семейным отношениям Ольгой Камышинской.

Ольга, что такое переходный возраст с точки зрения психологии? Когда он начинается и заканчивается?

Переходный возраст наступает, когда начинается физическое развитие половой системы. У ребенка меняется запах, качество кожи, могут появиться угри, становится больше волос на теле, а у мальчиков еще и ломается голос. В среднем это происходит к 12 годам, но сейчас дети взрослею раньше, иногда подростковый возраст начинается уже в 9 лет. С психологической точки зрения происходит сепарация от родителей. Идет формирование собственного мнения, подростки начинают грубить, спорить и все делать по-своему. Это абсолютно нормально. Задача родителей – быть готовыми к этому и не ломать в своем ребенке самостоятельность, чтобы он научился отстаивать свое мнение, принимать решения и делать правильный выбор в любой жизненной ситуации. В этот период важно не испортить отношения с ребенком, не разругаться с ним в пух и прах. Ведь это может повлиять на всю его дальнейшую жизнь.

Переходный возраст заканчивается ближе к совершеннолетию, когда в мозге человека формируются нейронные связи, и он может дать объективную оценку своим действиям.

Почему именно в этот период у человека начинается бунт против всего: общества, семьи, системы ценностей?

У подростков есть два типа поведения: я как все, и я не как все. Либо человек присоединяется к группе других людей (например, увлечение каким-либо видом спорта или субкультурным течением, вроде эмо), либо старается выделяться, создает какие-то свои концепции или просто идет против системы, эдакий бунтарь. Оба варианта поведения в этом возрасте – это норма. Некоторым еще хочется пирсинг делать, волосы красить в ядреные цвета, эротическими танцами заниматься. Это все гормональный бунт, когда идет интерес к сексу. И если родители относятся к этому с пониманием, перестают видеть в своем взрослеющем ребенке малое дитя, тогда они могут установить с ним доверительные отношения.

У некоторых людей переходный период проходит спокойно. От чего это зависит? И правда ли, что подростковый бунт может проявиться в будущем?

Да, если у человека не было подросткового бунта и сепарации от родителей, то это может произойти позже. Сейчас у многих взрослых людей не выстроены отношения с мамой и папой. Эти 40-летние детишки все еще предъявляют претензии родителям и с трудом от них сепарируются. Почему? Потому это поколение воспитано в полном послушании. И эти люди потом могут всю жизнь бунтовать и избегать родителей, чтобы избежать неудобных вопросов. Если подросток постоянно слышит от мамы или папы сравнения с другими людьми не в его пользу, ему просто не захочется возвращаться домой.

Когда ребенка не принимают таким, какой он есть, он чувствует себя ненужным. И это на самом деле очень больно. Поэтому не стоит равняться на наших родителей, тогда было совсем другое время. Воспитательные процессы постоянно меняются, эволюционируют, мы получаем новые знания в этой области. Мне нравится, что слово «воспитание» означает — «в ось питание». То есть родители должны напитать эту ось, дать ребенку не только заботу о физическом теле, но и наполнить его знаниями, которые помогут ему в дальнейшем. Важно не перекладывать ответственность за ребенка на других, учителей или родственников, а взять ее на себя и помочь ему в этот непростой период принять все изменения, которые с ним происходят.

А что конкретно нужно делать? И как правильно вести разговор с бунтующим подростком?

Первое – это информационная подготовка самих родителей. В острый период, когда подросток начинает пробовать все и сразу (секс, наркотики, рок-н-ролл) обязательно нужно мониторить его контакты. Важно знать, с кем он общается. В этом возрасте дети обычно выгораживают друг друга, берут на слабо, и это может привести с самым серьезным последствиям. Ребенок может не уметь дать отпор. Можно доносить ему информацию через журналы или книги. Например, просто положить ее на видном месте. Стоит поговорить о сексе и контрацепции, чтобы мальчики и девочки понимали, чем это может для них закончиться. Тело у них уже выросло, а мозг еще нет. Поэтому родителю не стоит избегать этой темы.

В этом возрасте ребенку становится особенно важно, как он выглядит. Он становится очень уязвимыми. Поэтому родителям важно помогать ему решать проблемы, например, с излишним потоотделением или с кожей. Максимально его поддерживать, но не слишком опекать. Стараться выстраивать договорные отношения и следить, чтобы ребенок их соблюдал. Объяснить ему, что у каждого поступка есть последствие. Так он будет понимать, что в случае нарушения последует наказание. Только не стоит отбирать у подростка телефон, потому что он его главный источник социальной жизни. Контролировать нужно, но не перегибать палку. Определите ему определенный лимит, который он может проводить в телефоне, например, в день или в неделю.

Но что делать, если ребенок не хочет вас слушаться и просто грубит в ответ?

Он уже не маленький, чтобы вас слушаться, поэтому нужно учиться доверять, проверять и мягко контролировать. Да, это самый тяжелый период для всех членов семьи. Но для подростка он намного сложнее, потому что с его телом происходят огромные изменения. Также большое влияние оказывают гормональные скачки и скачки роста. Из-за этого ему некомфортно в собственном теле, он не может им управлять.

Если ребенок грубит, можно объяснить ему, что с вами нельзя так общаться. Но не стоит кричать в ответ: ах, ты такой-сякой, что ты себе позволяешь. Говорите спокойно: мне это не нравится, я не позволю так с собой разговаривать. Я твой родитель и прошу себя уважать, потому что я тебя уважаю. Ребенку важно проговорить, что ответственность за него несете вы, как родитель, пока он не станет совершеннолетним, поэтому ему нужно договариваться с вами.

Что делать, если подросток ударился во все тяжкие: алкоголь, курение, нехорошие компании и тому подобное?

За таким поведением скрывается желание быть взрослым. Нет ничего страшного в желании покурить. Пусть он составит свое мнение насчет этого. Но если он делает это только за компанию, то есть присоединяется к другому сознанию, то это уже хуже. Он может впасть в зависимое поведение. Родителям важно понимать, что это школа жизни. Лучше так, чем быть изгоем. Когда ребенок становится частью группы, он проходит определенные эволюционные процессы взросления.

Но это не касается каких-то противоправных действий, в том числе употребления запрещенных веществ. В таком случае обязательно нужно предпринимать меры. Не теряйте время, советуясь с другими родителями. Если заподозрили что-то неладное, звоните по телефону доверия для подростков и их родителей.

Что бы вы посоветовали родителям: как им позаботиться о себе, не сойти с ума, если наладить отношения с трубным ребенком пока не получается?

Самое главное – это терпение. Вспомните себя в этом возрасте, как вам хотелось понравиться, хорошо выглядеть. Этот период жизни запоминается навсегда. И тут крайне важна поддержка родителей. Подпитывайте в своем ребенке его лучшие качества. Хвалите его за то, что он делает уже как взрослый. Это единственное время, когда человеку хочется вырасти как можно быстрее. Можно научить его ответственно относиться к финансам, правильно распределять карманные деньги. Ведите с ним разговоры на равных о планах на жизнь, о выборе профессии.

Помните, что сила действия равна силе противодействия. Чем больше вы давите на своего ребенка, тем сильнее он будет вам сопротивляться. Снизьте психологический натиск и уберите чрезмерные претензии, тогда он больше будет вас слушать. Дайте ему свободу для самовыражения: в одежде, прическе, в выборе музыки.

Применение такой тактики в общении с людьми, не только с подростком, значительно облегчит вашу жизнь. Благодаря этому вам будет проще найти общий язык с партнером, достигнуть взаимопонимания и построить настоящие - доверительные отношения.