Психолог дала советы выпускникам на время майских каникул

Выпускникам надо выделить время для отдыха от учебы на майских праздниках. Хотя бы 1-2 дня надо использовать для восстановления сил. Об этом АГН «Москва» рассказала доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ, кандидат психологических наук Анна Адаскина.

Как правило, к майским праздникам старшеклассники испытывают сильную усталость. Поэтому лучше использовать выходные дни хотя бы для частичного восстановления, так как впереди еще месяцы экстремальных психологических нагрузок. Необходимо полноценно выспаться. Кроме того, хотя бы один-два дня полностью освободить от занятий, считает эксперт.

Она порекомендовала в этот период погулять с друзьями, заняться хобби и попробовать телесные и дыхательные практики для расслабления. Также помогают восстановиться физические упражнения, прогулка в незнакомом месте, увлекательное мероприятие, никак не связанное с учебой. Психологи также уверены, что уборка как устранение беспорядка в физическом пространстве увеличивает уровень энергии и в ментальном пространстве, заключила Адаскина.