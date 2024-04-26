Психолог объяснила, почему нельзя перегружать ребенка перед первым классом

При подготовке ребенка к первому классу важно не стремиться обучить его как можно большему количеству навыков. Пытаясь сработать на опережение, можно перегрузить будущего ученика, считает педагог-психолог городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Светлана Трубачева. Вместо этого лучше сделать акцент на его поведении и подготовить к школьным правилам, объяснила она в беседе с "Москвой 24".

"Умение читать и писать перед школой – еще не гарантия того, что ребенку будет легче освоить новую роль первоклассника. А вот умение регулировать свое поведение необходимо для успешного старта", – отметила психолог.

По словам специалиста, ребенка важно научить концентрироваться, переключаться между разными занятиями.

Так, к примеру, нужно объяснить ему, что во время уроков нельзя играть, а на перемене – можно. Если этого не сделать, то первоклассника ожидают частые замечания учителя.

"Это может снизить мотивацию к дальнейшему обучению", – подчеркнула Трубачева.

Еще одно важное умение для первоклассника – налаживать коммуникацию с учителями и сверстниками. Психолог посоветовала заранее выяснить, нет ли у ребенка трудностей в общении с другими детьми и не боится ли он разговаривать со взрослыми. В подготовку к учебе должны входить и физические занятия – упражнения, спорт или подвижные игры, развивающие зрительно-моторную координацию, ловкость и сноровку. Это необходимо, чтобы на уроках физкультуры учащемуся не было слишком тяжело, заключила специалист.