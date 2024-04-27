Где отдохнуть на майские праздники с детьми?

Майские праздники – это возможность отдохнуть и побыть с семьей. При этом, чтобы провести время с пользой, следует учитывать интересы каждого члена семьи, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Наталья Наумова.

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Специалист посоветовала родителям отправляться в праздничные дни на дачу вместе со своими детьми. Если такой возможности нет, то можно посетить городские аттракционы, парки, кинотеатры и другие места для развлечений.

«Важно оценить потребности всех и выбрать оптимальный вариант. Отличным будет отдых на природе, поездка на дачу, чтобы погулять на свежем воздухе, поиграть в активные игры. Если не удается выехать за город, то в городской черте есть много парков, где можно прекрасно провести время и повеселиться», – отметила психолог.

Кроме того, специалист призвала постараться избегать ссор и недопониманий, тогда получится сделать семейный отдых приятным и комфортным.

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