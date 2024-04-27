Как минимизировать стресс в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Чтобы поддержать своего ребенка в период экзаменов, родителям нужно разговаривать с ним и придумать специальные напутственные слова, рассказала в беседе с aif.ru психолог Анна Мусаханова. По ее словам, также важно сначала решить свои психологические проблемы и проанализировать ожидания.

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Если не разобраться сначала со своими ожиданиями и психологическими проблемами, можно передать ребенку страхи и тревоги, объяснила специалист. В период экзаменов ребенку особенно важна уверенность и поддержка со стороны родителей. Также с ребенком нужно проводить беседы о том, что его беспокоит, однако делать это лучше как можно деликатнее.

Психолог отметила, что мотивация и напутственные слова, которые необходимо придумать, позитивно повлияют на ребенка, особенно если они будут от души. Кроме того, после экзаменов нужно встречать своего ребенка всегда в позитивном настроении, даже если он будет возвращаться в слезах. Если ребенок будет знать, что дома его ждут и в любом случае поддержат, ему будет проще двигаться дальше после неудач.

Ранее врач-реабилитолог Светлана Малиновская рассказала, что нужно не паниковать, спать достаточное количество часов и отказаться от кофе и энергетиков, чтобы лучше подготовиться к экзамену. По ее словам, также следует отложить учебники за день до экзамена, чтобы дать себе отдохнуть.