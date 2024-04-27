Почему дети подпадают под влияние злоумышленников

Дети подпадают под влияние злоумышленников из-за своей хрупкой психики, рассказал в беседе с «Радио 1» эксперт по безопасности Сергей Силивончик. По его словам, у детей также еще не до конца сформированы ценности.

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Нужно понимать, что у подростков неустойчивая психика и не до конца сформированные ценности. Тем более что у нас школа долгое время занималась только обучением, а не воспитанием. И многие ценности, которые воспитывались системно какое-то количество лет назад, были утеряны, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что сейчас информация находится в открытом доступе, поэтому детей и подростков в интернете часто подталкивают к каким-то преступлениям, например, при помощи угроз, шантажа или обмана. Кроме того, не все дети понимают всю серьезность преступлений, которые могут совершить.

Силивончик добавил, что для некоторых детей совершение преступления кажется игрой в разведчиков или шпионов, что для них интересно. Чтобы избежать влияния на ребенка со стороны, нужно выстроить с ним доверительные отношения и научить правилам информационной безопасности, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что самой популярной схемой обмана детей в интернете является фишинг. Уточняется, что злоумышленники могут создавать фейковые сайты с распродажами популярных игр или «беспроигрышными конкурсами» от блогеров. Таким образом они выманивают у ребенка данные для входа в личный кабинет банка.