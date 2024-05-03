Как знакомить детей с новыми старыми друзьями

Современные мультфильмы могут вызывать у родителей непонимание и мысли «А вот в наше время…». Действительно, «старые» мультики пробуждают в душе взрослых приятный трепет и ностальгию по детству и персонажам, которые их окружали в то счастливое время. Но, как познакомить ребенка с любимыми героями и поделиться с ним частью своего мира, когда вокруг столько современного контента?

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Как выбрать контент для ребенка

Сегодня взаимодействие ребенка с медиа и контентом — часть воспитания, способ мягко и нативно транслировать информацию ребёнку о внешнем мире. Дети активно впитывают все, что видят и слышат, но их критическое мышление только формируется, из-за чего сложно самостоятельно понять, что хорошо, а что плохо. Задача родителя в этом вопросе — оценить содержание произведений и верно отразить их смыслы ребенку.

Большинству родителей важно, какой контент смотрит или слушает их ребенок. По данным исследования, более трети родителей полностью доверяют ребенку в этих вопросах, еще 28% ориентируются на его вкусы, но также предлагают свой контент. Каждый четвертый родитель прислушивается исключительно к себе при выборе музыки, кино или литературы для малыша.

Взрослым легче поделиться с детьми героями и сказками своего детства — родителям кажется, что в таких историях точно не окажется пугающих и жестоких сцен. «Старые» мультики и фильмы кажутся добрее и правильнее, однако детям может быть сложно воспринимать их: современный детский контент более динамичный, в его производстве используются технологии и 3D-графика, к чему дети быстро привыкают.

Новое — хорошо забытое старое

Поэтому производители детского контента стараются найти золотую середину, чтобы и взрослым, и детям было интересно проводить время вместе.

Так, например, любимые советские герои проживают вторую жизнь и успешно возвращаются на большие экраны. Например, это произошло с Чебурашкой в 2022 году: авторы взяли за основу классическую историю, но интерпретировали ее по-новому. Герои фильма сохранили черты характера оригинальных персонажей, однако само произведение зазвучало современнее. Фильм вызвал интерес как у молодой аудитории, благодаря качественной графике, так и у взрослых, которые вновь смогли встретиться с героями детства.

Некоторые авторы идут по пути полного сохранения оригинальной истории, обновляя лишь форму подачи. Прекрасным примером стал анимационный фильм «Король Лев» (2019). Режиссеры и сценаристы не меняли сюжет мультфильма, а перенесли историю в современный визуал, сильно отличающийся от оригинального.

Еще один метод адаптировать классическую историю — добавить в жизнь героев атрибуты современной жизни. Одним из самых известных примеров стали мультфильмы про Трех богатырей, действия которых происходят в Древней Руси, но с очевидными деталями нашего времени, которое хорошо знакомо новым поколениям.

Любимые герои в новых форматах

Помимо мультиков и фильмов сейчас появляются новые форматы на стриминговых площадках: набирают популярность детские YouTube-каналы, аудиокниги и подкасты. Тематики выпусков могут быть разными. Встречаются как образовательные сюжеты, которые в игровой форме дают ребенку базовые знания из школьной программы (например, правила грамматики или арифметики) и обучают бытовым навыкам (как вести себя в опасных ситуациях, что нельзя делать с бытовыми приборами и многое другое), так и воспитательные, которые дополняют те нормы поведения в обществе, которые ребенок получает в семье. Такие проекты учат ребенка эмпатии, честности, доброте и другим важным качествам.

Появляются истории про старых героев и в необычных обстоятельствах. Например, всем знакомые Кот Матроскин, Шарик и Дядя Фёдор оказываются участниками мистических событий в детском подкасте «Простострашино» на HiFi-стриминге Звук. Одной из целей подкаста авторы называют развитие у детей навыка проживания страха, что важно для психики. Формат подкаста пока для детской индустрии новый, однако именно он помогает занять детей в дороге или, например, во время перелёта.

Так, благодаря новым форматам любимые персонажи меняются, становясь более яркими и современными. И вместе с тем — узнаваемыми несколькими поколениями.