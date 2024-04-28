Каждый пятый российский школьник постоянно использует ГДЗ

Постоянно используют ГДЗ для решения домашнего задания 20% школьников, показал опрос MAXIMUM Education, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». 45% делают это регулярно, 26% — очень редко и лишь 9% не используют ГДЗ вообще.

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Существуют частые причины, из-за которых школьники прибегают к готовым решениям, рассказала Полина Неверова, руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education.

«Ученик мог отвлекаться или не присутствовать на уроке. Таким образом, он не усвоил материал, на основе которого построено домашнее задание. То есть, ему попросту не хватает знаний для того, чтобы выполнить домашнюю работу и поэтому он обращается к ГДЗ. С другой стороны, ученик мог добросовестно заниматься на уроке, но домашнее задание сильно отличается от того, что проходили в школе. Третья причина — это недостаток времени на качественное выполнение домашнего задания из-за чего ученик выбирает более быстрый путь и открывает готовые решения. И, конечно же, одной из причин является лень. По причине незаинтересованности в предмете или нежелании учиться в целом, школьник не хочет прилагать усилий, чтобы разобраться в материале», — объяснила специалист.

Вне зависимости от причины, по которым обращаются к ГДЗ, важно понимать, что это в любом случае вредно для ученика.

«Прибегая к подобным методам решения, ученик теряет способность мыслить самостоятельно, структурировать свои знания и справляться с задачами без посторонней помощи. Кроме того, важно понимать, что в сборниках и на просторах интернет-ресурсов отражаются самые обычные, стандартные методы решения, хотя в школе могли быть изучены более эффективные подходы. Но самый главный вред для ученика от использования ГДЗ — это отсутствие закрепления пройденного на уроке материала, потому что домашнее задание направлено на отработку навыков и знаний, которые были получены на занятии. Как следствие, учащийся отстает по школьной программе, где нередко все последующие знания опираются на предыдущие и уже не может справиться с заданиями даже на уроке», — объяснила эксперт.

Именно поэтому и родителю, и учителю важно найти подход к ученику без запрета на использование подобных ресурсов. В 21 веке у ребенка в любом случае будет возможность зайти на подобный сайт и получить все ответы на домашнее задание, добавила Неверова.