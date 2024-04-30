Адвокат рассказал, кому вернут деньги за оплату детского сада

Ряд категорий граждан может рассчитывать на возврат денег, уплаченных за детский сад для ребенка. Существуют федеральные, региональные и муниципальные компенсации оплаты детского дошкольного образовательного учреждения.

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Так, из средств федерального бюджета компенсируются часть родительской платы за детский сад и расходы на питание детям участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. На региональном и муниципальном уровнях компенсации оплаты детского сада установлены для следующих категорий:

Неполные семьи с доходом менее двух прожиточных минимумов на ребенка - 40% от стоимости детского сада; Семьи с родителем-инвалидом 1 или 2 группы - 50% от стоимости детского сада; Семьи с общим доходом, не превышающим прожиточного минимума - 70% от оплаты детского сада; Семьи работников детских садов, многодетные семьи, семьи военнослужащих - 50% от стоимости детского сада.

"Кроме того, предусмотрена и основная компенсация оплаты за детский сад, которую получают практически все родители детей, посещающих государственные и муниципальные дошкольные учреждения. За первого ребенка возвращают 20% стоимости услуг, за второго ребенка - от 50 % стоимости услуг, за третьего ребенка - от 70% стоимости услуг", - пояснила "Российской газете" Адвокат Екатерина Лебедева.

Таким образом, получить компенсацию оплаты услуг детского сада могут в том или ином размере почти все российские семьи, дети в которых посещают дошкольные образовательные учреждения, за исключением частных детских садов. Но услуги последних могут быть оплачены из средств материнского капитала.