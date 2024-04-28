Психолог указал на недопустимость использования планшета и интернета «в качестве няни»

Родителям стоит отслеживать, не подвергается ли их ребёнок влиянию в соцсетях.

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Злоумышленники стремятся навязать несовершеннолетним «смысл и идею».

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат психологических наук Александр Невеев.

«Не нужно думать, что в интернете какие-то сидят гипнотизёры великие. К большому сожалению, многие молодые люди лишены ориентиров чётких. Те силы, которые активно в интернете действуют, они предлагают им этот смысл. Многие люди падки стать одержимыми борцами за какую-то идею. Этому можно противопоставить семейное воспитание. Ни в коем случае не нужно надеяться на планшет и интернет в качестве няни. Ему нужно эти ориентиры давать. Современный молодой человек должен понимать своё место в обществе. Здесь нужен не запретительный подход. Нужно предложить конструктивную альтернативу. Семья, школа, общественные организации должны дать подрастающему выбор. Сам ребёнок не может это [жизненные ориентиры — прим. ГМ] найти. Интернет-манипуляторы это хорошо понимают. Они свои злые мероприятия выдают за высший смысл. Мы должны рисовать человеку перспективы».

Ранее СКР завёл дело на 16-летнего молодого человека по статье о публичных призывах к пропаганде терроризма через интернет. Источник РИА Новости уточнил, что юноша поддерживал деятельность запрещенного «Русского добровольческого корпуса».