Началась запись в школу. Как понять, будет ли ваш ребенок успешным учеником

Знаете, какой предмет считается самым сложным для современных школьников? Математика. По данным ЮНЕСКО, почти 30 процентов детей вообще не усваивают математику даже на элементарном уровне, не говоря уже о формировании функциональной грамотности в области математики. В чем причина? Как родителям понять, что у ребенка есть расположенность к математике? Есть ли дети, неспособные к этому предмету? Зачем надо учить ребенка завязывать шнурки и застегивать пуговицы? И почему многие дети не могут даже списать текст с доски? Об этом "РГ" рассказывает профессор Мурманского арктического госуниверситета, доктор педагогических наук, автор многих книг и пособий по развитию математических способностей Анна Белошистая.

© Российская газета

Анна Белошистая: Большая часть проблем закладывается в дошкольном детстве ребенка. Мамы водят детей чуть ли не с трех лет по всяким "развивашкам", курсам подготовки к школе, в последний год перед школой штудируют учебники 1 класса, но первые же месяцы учебы показывают: ребенок неуспешен. А кто будет успешен? Тот, у кого развито внимание, воображение, логическое и пространственное мышление.

Ребенку в первом классе трудно записывать цифры и буквы, не может попасть в клеточку, пропускает цифры, списывает с доски текст с ошибками. Почему?

Анна Белошистая: Скорее всего, у ребенка низкий уровень зрительно-моторной координации, проще говоря, несогласованность "глаз-рука". И неумение распределять внимание между двумя процессами: видеть и записывать. Многие учителя считают, что это ошибки по невнимательности, но это не так. Ребенок не может списать с доски задание, поскольку постоянно теряет место, с которого нужно скопировать, или неверно копирует форму знаков.

Давайте вспомним, как в детском саду развивают пространственное мышление. "Выше-ниже", "право-лево", "перед чем-то - за чем-то"… Причем именно в пространстве, а не на плоскости. Ребенок приходит в школу, перед ним доска, учебник, тетрадь, лист бумаги, и все это плоскости. Но ни в одном учебнике математики нет заданий, которые обучали бы ребенка ориентироваться на плоскости. А это не врожденное умение. Этот вид ориентировки развивается только с помощью специальных заданий

Секунду! Родители могут сами научить этому детей? Есть какие-то упражнения, задания, которые помогут ребенку не теряться перед листком бумаги?

Анна Белошистая: Да. На ориентировку на плоскости будет полезно, например, такое задание.

Продолжи рисовать ряд фигурок, сохраняя заданный порядок.

Фото: Из книги Анны Белошистой "Развитие математических способностей ребенка дошкольного возраста"

Или такое: обведи в табличке букву А красным цветом, букву Б - зеленым цветом (знать буквы для этого необязательно, нужно просто показать ребенку нужный значок.)

Фото: Из книги Анны Белошистой "Развитие математических способностей ребенка дошкольного возраста"

Или такое: раскрась фонарики так, чтобы перед каждым красным фонариком был желтый. Начинай раскрашивать слева (а потом то же задание, но справа).

Фото: Из книги Анны Белошистой "Развитие математических способностей ребенка дошкольного возраста"

Еще одно задание: дайте ребенку половинку тетрадного листа в клетку. Попросите его нарисовать солнышко в правом верхнем углу листа, елочку в левом нижнем углу листа, грибок в левом верхнем углу листа. Спросите, в каком углу нет рисунка (в правом нижнем).

Все эти три задания покажут не только умение ориентироваться на листе бумаги, но и хороший уровень внимания (объем, распределение и устойчивость), а также наличие логического мышления в какой-то мере (умение соблюдать заданное чередование).

Но этого мало. Второе, что необходимо для хорошей зрительно-моторной координации - развитие мелкой мускулатуры руки. Сегодняшний ребенок не застегивает пуговиц, вся одежда на липучках и молниях, не завязывает шнурки, не откручивает и не закручивает кран, чтобы помыть руки - везде рычаги. Он привык нажимать кнопки гаджетов указательным пальцем, и в результате рука быстро устает, если приходится напрягать сразу все пальцы. А ведь письмо - это напряжение всех мышц кисти, согласованное и автономное, и напряжение разных пальцев разное. И если к этому не готовить заранее, то сложности в начальной школе ребенку обеспечены, несмотря на то что он бойко считает до 100 и помнит ответы всех примеров таблицы сложения до 10.

А как развивать зрительно-моторную координацию? И в каком возрасте это надо делать?

Анна Белошистая: Нужно учить мозг не только координировать взаимосвязь глаза и руки, но и учить распределять внимание для контроля этих двух процессов. Рука ребенка 5-6 лет очень хорошо "отзывается" на целенаправленную работу по ее развитию, поскольку в этом возрасте еще не произошло кальцинирование мелких костей кисти. То есть это скорее хрящи, чем косточки, они меньше сковывают растяжение и тренировку мышц кисти.

Сейчас очень популярны всякие раскраски, но это не то, что нужно. Не особо нужны и всякие "прописи для дошкольников", которые требуют механического воспроизведения одних и тех же символов на всю строку. При выполнении этих повторов мозг не включается, нужно только терпение, поскольку контур на всей строке один и тот же. Чтобы включить координацию "глаз-рука", нужно срисовывать такие контуры, которые требуют осознанного контроля.

Например, задание: рассмотри фигурки и срисуй их на лист бумаги.

Фото: Из книги Анны Белошистой "Развитие математических способностей ребенка дошкольного возраста"

Это задание будет развивать зрительно-моторную координацию. А если ребенок справляется с ним хорошо, то предложите вариант: рассмотри фигурки и запомни их, закрой книжку и нарисуй эти фигурки по памяти.

Такая форма задания будет не только развивать зрительно-моторную координацию, но и зрительную память (ее объем и устойчивость, а также пространственное мышление). Ребенок, легко справляющийся с таким заданием, будет всегда правильно списывать задания учителя и с доски, и с учебника.

Есть ли дети, неспособные к математике?

Анна Белошистая: Это дети с диагнозом "дискалькулия". Дискалькулия - это неспособность работать с числами и цифрами. Просто мозг их не воспринимает. Некоторые дефектологи утверждают, что примерно 10 процентов детей в той или иной форме страдают от дискалькулии. Большие трудности с математикой могут быть у детей с умственной отсталостью, общим недоразвитием речи, с синдромом дефицита внимания с гиперподвижностью (не из-за проблем с интеллектом, а из-за того, что они не могут усидеть и сосредоточиться даже на 5-10 минут). Таких учеников лучше обучать отдельно.

Если понимать под "способностью к математике" обычную школьную программу для обычных детей, думаю, что она вполне доступна всем. Но только в том случае, если не запускать математику в начальной школе. Потом выправить ситуацию практически невозможно. Во всяком случае, довольно трудно: нужен очень опытный и знающий не только математику, но и психологию обучения репетитор.

Как родителям понять, есть у ребенка математические способности? Скажем, он бойко считает в уме, знает цифры до тысячи…

Анна Белошистая: Проще всего это будет сделать тем родителям, которые сами обладают такими способностями. Если нет, то придется почитать специальную литературу и воспользоваться рекомендациями профессионалов. Обучение счету - чисто техническая проблема, и ее решает любая программа развития математических представлений, которая используется в детском саду.

В январе 2024 года вышла моя книга "Развитие математических способностей ребенка дошкольного возраста". Я старалась писать ее простым и понятным языком, поэтому думаю, что интересующимся родителям она очень поможет.

А как учителю начальных классов понять, что перед ним одаренный ребенок?

Анна Белошистая: К сожалению, учителя начальных классов чаще всего этим не интересуются. Им нужно, чтобы ребенок "не высовывался", был "как все". Одаренный ребенок требует одаренного учителя. Такого ребенка нельзя держать в классе со всеми остальными. Его нужно учить отдельно в том режиме, который нужен лично ему. Сейчас очень популярно домашнее обучение. Возможно, такому ребенку это полезнее всего. Но проблема в том, что такому ребенку обязательно нужен, хотя бы консультативно, хороший педагог-математик, иначе он не будет иметь систематического математического образования, необходимого для дальнейших занятий наукой.

Какую программу выбрать, чтобы развивать математические способности?

Анна Белошистая: Никакая программа не развивает математические способности сама по себе. Это давно доказано. Развивать математические способности нужно целенаправленно, и делать это может только специалист. Если бы Моцарт сидел в общем классе, он бы не стал Моцартом. Возможно, Пушкин в общем классе был бы посредственным учеником, если бы его лицей не был ориентирован на "штучный" выпуск.

Но есть же всем известные программы Занкова и Петерсон. Каким детям они подходят?

Анна Белошистая: Сейчас эти программы исключены из рекомендованного Министерством просвещения списка. Но хорошему учителю никакой учебник не помеха. А плохому - что ни дай, все мешает. Годы апробации не показали какой-то повышенный процент "выхода" учеников, способных к математике после этих программ. Результат дает только одаренный учитель.

Что вообще родители будущего первоклассника должны знать о школьных программах?

Анна Белошистая: Родителям первоклассника лучше всего обратиться к грамотному психологу. Пройти тестирование и получить рекомендации. Тестирование Л.А. Ясюковой очень эффективно. А уж по его результатам решать: отдавать в школу или искать персонального учителя.

Некоторые школы предлагают программу "Эффективная начальная школа". Всем ли детям она подходит? Как родителям понять, надо ли отдавать ребенка в такую школу?

Анна Белошистая: Насколько я понимаю, это просто форсирование обычной программы. Работают педагоги по тем же учебникам М.И. Моро и других - это стандартный учебник "Школы России". Видела программы "Эффективной начальной школы": там каша из понятий и способов действий, характеристик мышления и других познавательных процессов.

Например, среди задач есть такая: "Воспитывать интерес к математике". Это слова, которые не могут стоять рядом. У способного ребенка этот интерес в крови, его воспитать невозможно. Если ребенок начнет учиться по такой программе в 6 лет, то в 8 лет он перейдет в пятый класс. И что он будет делать там среди десятилетних подростков? Да его просто заклюют. На месте родителей я бы много раз подумала, прежде чем выбирать школу с такой ускоренной программой. Если ребенку все легко дается , лучше заниматься с ним углублением и расширением его знаний и умений, развивать интеллект, дивергентность.

Сейчас очень много возможностей для таких занятий.