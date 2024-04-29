Как помочь школьнику пережить стресс перед экзаменом? Памятка для родителей
Стресс — это естественная и даже полезная реакция организма. Благодаря ей мозг быстрее принимает решения. Но это работает только в том случае, если мы не даём переживаниям захватить нас настолько, что голова вообще перестаёт соображать. Вот советы родителям, как помочь детям-школьникам в это непростое время.
Как мы реагируем на стресс
Реакция на стресс складывается из двух факторов — особенностей нервной системы и опыта переживания стресса, объяснила клинический психолог DocDeti Наталья Медведева. То есть восприятие экзамена не менее важно в «приручении» стресса, чем физиология.
Если родители и раньше выражали недовольство оценками ребёнка даже взглядом, у него могут быть проблемы с самооценкой. Да и школа часто транслирует, что от результатов экзаменов зависит вся дальнейшая жизнь. Это приводит к тому, что мотивация снижается, а стресс возрастает.
Как помочь при стрессе
Пугать бессмысленно: выпускники и так понимают, как важно набрать высокий бал для поступления. Вот чем можно помочь ребёнку:
- проведите репетицию экзаменов — не только задания, но и все условия (от другой школы до прохода через рамку);
- обсудите возможные варианты событий в случае низкой оценки, дайте понять, что это не конец света и что вы будете рядом и поможете;
- заранее поговорите о реакции тела на стресс, напомните, как важно удобно сидеть, не забывать пить воду и ходить в туалет, размять тело;
- расскажите о технике дыхания «4–7–8» (вдох на четыре счёта, задержка дыхания на семь, выдох — на восемь), её можно сделать перед чтением задания, чтобы успокоить мозг.
Когда будут сдавать и пересдавать ЕГЭ в 2024 году
Единый госэкзамен (ЕГЭ) пройдёт в России с 22 марта по 1 июля:
- основной этап — с 23 мая до 18 июня;
- резервные дни — с 20 июня по 1 июля.
С 2024 года школьникам разрешили пересдать один экзамен. Сделать это можно будет 4 и 5 июля, рассказали ранее в правительстве. Результат пересдачи пойдёт в зачёт в любом случае, даже если балл будет ниже, чем на первом экзамене.