Как помочь школьнику пережить стресс перед экзаменом

Стресс — это естественная и даже полезная реакция организма. Благодаря ей мозг быстрее принимает решения. Но это работает только в том случае, если мы не даём переживаниям захватить нас настолько, что голова вообще перестаёт соображать. Вот советы родителям, как помочь детям-школьникам в это непростое время.

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Как мы реагируем на стресс

Реакция на стресс складывается из двух факторов — особенностей нервной системы и опыта переживания стресса, объяснила клинический психолог DocDeti Наталья Медведева. То есть восприятие экзамена не менее важно в «приручении» стресса, чем физиология.

Если родители и раньше выражали недовольство оценками ребёнка даже взглядом, у него могут быть проблемы с самооценкой. Да и школа часто транслирует, что от результатов экзаменов зависит вся дальнейшая жизнь. Это приводит к тому, что мотивация снижается, а стресс возрастает.

Как помочь при стрессе

Пугать бессмысленно: выпускники и так понимают, как важно набрать высокий бал для поступления. Вот чем можно помочь ребёнку:

проведите репетицию экзаменов — не только задания, но и все условия (от другой школы до прохода через рамку);

обсудите возможные варианты событий в случае низкой оценки, дайте понять, что это не конец света и что вы будете рядом и поможете;

заранее поговорите о реакции тела на стресс, напомните, как важно удобно сидеть, не забывать пить воду и ходить в туалет, размять тело;

расскажите о технике дыхания «4–7–8» (вдох на четыре счёта, задержка дыхания на семь, выдох — на восемь), её можно сделать перед чтением задания, чтобы успокоить мозг.

Когда будут сдавать и пересдавать ЕГЭ в 2024 году

Единый госэкзамен (ЕГЭ) пройдёт в России с 22 марта по 1 июля:

основной этап — с 23 мая до 18 июня;

резервные дни — с 20 июня по 1 июля.

С 2024 года школьникам разрешили пересдать один экзамен. Сделать это можно будет 4 и 5 июля, рассказали ранее в правительстве. Результат пересдачи пойдёт в зачёт в любом случае, даже если балл будет ниже, чем на первом экзамене.