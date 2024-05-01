Диетолог рекомендовала заменить шашлык для детей блюдами из фарша

Шашлык и другую жареную, а также острую и слишком соленую пищу лучше заменить для детей блюдами из фарша, считает врач-диетолог Научно-исследовательского клинического института детства Анна Басова.

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"Есть общее правило питания детей - им можно не очень жареную, не очень жирную и не очень соленую, неострую пищу. Дело в том, что желудочно-кишечный тракт у детей еще несовершенный, и в нем не выделяются ферменты так, как у взрослых. Поэтому детям лучше давать блюда, приготовленные из фарша: котлетки, тефтельки. <...> Шашлык - не детская еда, это блюдо достаточно тяжелое", - сказала Басова, рекомендации которой привели в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По словам диетолога, если очень ребенок проявляет настойчивый интерес, можно дать попробовать детям старше трех лет несколько кусочков шашлыка из курицы или индейки, предварительно отрезав все жирное и пережаренное.

"Шашлык должен быть приготовлен из качественного мяса, берите продукт только в проверенных местах. Нельзя использовать маринад с уксусом, майонезом, вином. Вместо этого возьмите кефир, жидкий йогурт, красный репчатый лук, минеральную воду. Также нельзя использовать острый соус. И ни в коем случае мясо не должно быть сыроватым внутри, как это нередко бывает с плохо приготовленным шашлыком", - добавила специалист.

Врач также предостерегает от покупки в магазинах готового маринованного шашлыка - блюдо рекомендуется готовить самостоятельно, а продукты обязательно должны быть свежими.