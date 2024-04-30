«Объясняем.рф»: если на улице дождь, можно устроить с детьми фотосессию. Майские праздники наступили, хотя ещё не завершился апрель. И хочется выбраться на природу, вдоволь нагуляться и отдохнуть. Но что если у природы свои планы и в выходные пойдёт дождь? Рассказываем, чем таким интересным можно заняться с детьми, если погода за окном не радует теплом и солнцем.

Майские праздники наступили, хотя ещё не завершился апрель. И хочется выбраться на природу, вдоволь нагуляться и отдохнуть. Но что если у природы свои планы и в выходные пойдёт дождь? Рассказываем, чем таким интересным можно заняться с детьми, если погода за окном не радует теплом и солнцем.

Идеи для домашнего досуга

Домашняя фотосессия

Как объяснили специалисты портала «Объясняем.рф», профессиональный фотограф тут не нужен. Достаточно будет и телефона, главное — чтобы процесс был увлекательным для детей. Интереснее будет, если вы придумаете тему для съёмки — это может быть сюжет какой-то сказки. Можно также провести конкурс на самый необычный наряд.

Настольные игры

Они будут интересны и детям, и взрослым. Начинать можно с классических «Монополии», «Дженги» или «Уно». Вариантов здесь очень много.

Совместное приготовление блюд

Лучше выбирать несложный рецепт, чтобы дети могли помогать. Это может быть салат, пицца или десерт. Дегустировать обязательно нужно звать всю семью.

Разыграйте спектакль

Можно организовать кукольный театр или театр теней. Сцену оформите из стульев и простыни, а в роли актёров могут выступить любимые игрушки ребёнка, посоветовали эксперты. Это для первого варианта.

Для театра теней нужна настольная лампа и персонажи из картона, наклеенные на шпажки.

Вечер любимых книг

Организуйте книжный клуб и делитесь впечатлениями о прочитанном, задавайте друг другу вопросы. Для развития воображения специалисты посоветовали сочинять вместе с детьми сказки и фантазировать над концовками любимых произведений.

Если ваши праздничные дни проходят на даче, то тут можно узнать, как работать на огороде, чтобы потом можно было разогнуть спину.