Психолог назвал причины детской агрессии

Детская агрессия — не просто внешнее проявление гнева. У нее есть свои глубинные причины. О них и о том, как успокоить рассерженного ребенка и научить его управлять своим гневом, рассказывает психолог Виктория Шиманская в книге «Детская агрессия». С разрешения издательства «МИФ» «Газета.Ru» публикует отрывок из нее.

© Gazeta.ru

Когда ребенок ведет себя агрессивно

Обычно дети дошкольного возраста выдают мгновенную реакцию на внешний триггер, поэтому взрослым нетрудно догадаться, что именно вызвало раздражение.

Но часто бывает и так, что ребенок становится в целом более агрессивен, как будто ни с того ни с сего. Например, вы замечаете, что ваш милый и нежный малыш время от времени пытается шлепнуть, ущипнуть, куснуть маму или папу — вроде бы в шутку, а может быть, и всерьез. Или заводит привычку от злости бросаться игрушками в садике или дома — явно не в порыве вдохновения, а в ответ на запрет или замечание.

Прежде всего нужно помнить, что за каждым проявлением агрессии стоит определенная потребность ребенка, которую он не осознает или не может выразить. Чего может не хватать современному дошкольнику, удивитесь вы — и игрушек полно, и внимания достаточно, и всегда есть что надеть, что съесть, куда пойти развлечься. Увы, много не всегда означает достаточно: мы можем давать ребенку все, и тем не менее чего-то главного ему будет недоставать.

Семь потребностей, которые обычно стоят за повышенной агрессивностью ребенка:

В родительском внимании;

В доверии;

В свободе;

В ласке;

В принятии;

В стабильности окружающего мира;

В возможности сбросить накопившееся внутреннее раздражение.

Причины повышенной агрессивности

А может ли родитель, не будучи психологом или педагогом, точно определить, в чем причина участившихся случаев агрессии у ребенка? Успокою вас: педагоги и психологи тоже не могут это выяснить наверняка, так что тут вы в одинаковом положении со специалистами.

Вы можете строить гипотезы и проверять их. Будьте готовы к ошибкам и к тому, что подлинная причина гнева может так и остаться не выясненной до конца. Это не беда: ценность заключается уже в том, что вы наблюдаете и размышляете. В момент разгадывания загадок поведения ребенка вы уделяете ему внимание, учитесь видеть его, понимать и думать именно о тех моментах, которые чаще всего вызывают у него сильный гнев. Иными словами, вы находите те точки, в которых ваше участие ребенку сейчас нужнее всего.

Можно выделить пять причин, вызывающих у детей дошкольного возраста повышенную агрессивность:

Недостаток ресурсов;

Инстинкт защитника;

Реакция на нестабильность жизни;

Несоответствие реальности ожиданиям;

Защита личных границ.

В этой публикации рассмотрим первую из них.

Чего не хватает агрессивному ребенку

Пример 1. Четырехлетний Ваня подрался с мальчиком, который пришел к нему в гости. Дети не поделили игрушки, и Ваня пустил в ход кулаки. Обычно Ваня себя так не ведет, поэтому родители стали думать, что же заставило их сына проявить агрессию. Вскоре выяснилось, что еще утром Ваня плохо позавтракал, потому что спешил на прогулку, а обед задержался, так как в этот день ждали гостей. В итоге к моменту драки Ваня был уже очень голоден, но не просил есть, поскольку был занят подготовкой к вечеринке: бегал из комнаты в комнату, помогал наводить порядок, расставлял свои игрушки.

Пример 2. Мама и ее шестилетняя дочь Лена возвращаются вечером домой: мама — с работы, Лену ведут из детского сада. Раздеваясь, девочка не убрала свои вещи на место, а оставила лежать в прихожей. Мама увидела это и довольно строго сказала дочери повесить их шкаф. Лена, обычно спокойная девочка, в ответ стала кричать, что она занята и убирать не собирается. Мама тоже ответила резко, в итоге разразился скандал.

Чтобы дышать, есть, играть, общаться, нам нужно поддерживать в себе определенный уровень жизненных сил. Основной источник ресурса для каждого человека — еда и сон

Особенно нехватка ресурса заметна у малышей: стоит им не поесть вовремя или не поспать днем, как они превращаются в маленьких монстров.

В первой ситуации ребенок с утра не насытился, при этом до самого обеда был активным, помогал родителям готовиться к приходу гостей. Не исключено, что для выполнения некоторых жизненных задач он уже задействовал гнев: сердито тащил стул, с особым рвением тянул из полураскрытого ящика салфетки, грубовато ответил на папину шутку. Такие сигналы о том, что нехватка ресурса уже сказывается на восприятии ребенком окружающей действительности, часто остаются незамеченными, особенно когда вся семья предвкушает праздник или, например, занята сборами в дорогу.

Общая усталость после долгого дня в поведении ребенка выражается и в виде взвинченности, напряженности: просьбы, которые утром воспринимаются адекватно и легко выполняются, вечером могут перерасти в настоящий скандал, безобидные шутки вызывают сильное огорчение.

Ситуация усугубляется еще тем, что к вечерней усталости ребенка добавляется измотанность родителей, так что просьба убрать свои вещи вечером может звучать иначе, чем утром или днем.

Когда ребенок наиболее агрессивен

Наша раздраженная интонация накладывается на усталость ребенка, и происходит ссора, которой могло не быть. Всплески агрессии часто случаются во второй половине дня, если ребенок пропустил дневной сон. Он может не проявлять признаков усталости, даже выглядеть бодрым и активным, но на самом деле в любой момент готов сорваться.

Внешней активностью и возбуждением ребенок обязан высокому уровню адреналина и норадреналина, которые в это время поступают в кровь, но в следующий момент это может быть уже не бодрость, а вспышка раздражения.

Ситуации, когда дети статистически бывают более агрессивны: