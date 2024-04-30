Опасность приложения «Likee» и почему не стоит вторгаться в личное пространство ребенка

Сотрудники Следственного комитета расследуют несколько дел, связанных с активностью онлайн-педофилов на популярной у детей платформе Likee. «Газета.Ru» узнала у оперативников, как они вычисляют таких преступников, а психологи рассказали, как защитить ребенка в соцсетях, не нарушая его личных границ.

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Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина забила тревогу из-за блогера, который пристает к маленьким детям в соцсети Likee, призывая их участвовать в своих трансляциях и снимать неприличные видео. До этого чиновница уже призывала Роскомнадзор обратить внимание на эту популярную у несовершеннолетних соцсеть, где "орудует большое число педофилов, которые буквально атакуют детей".

Кто любит Likee?

Проект Likee, разработанный сингапурской компанией BIGO Technology, был запущен в 2017 году. Приложение по своему функционалу похоже на социальную сеть TikTok: пользователи могут снимать короткие видео, редактировать их и размещать на своей странице, а также оставлять лайки и комментарии под роликами других пользователей.

Likee называют "детской социальной сетью", потому что большинство владельцев самых популярных аккаунтов, где подписчики исчисляются миллионами — дети

Так, например, на момент подготовки материала, у Миланы Некрасовой 35,8 млн подписчиков, у Миланы Хаметовой — 5,5 млн, а у Вики Шоу — 3,63 млн. При этом в правилах сервиса указано, что минимальный возраст пользователя — 18 лет. Тем, кто моложе, заходить в соцсеть можно исключительно под присмотром родителей или законных опекунов. СК идет по следу Как рассказали "Газете.Ru" в СК, в работе у следователей сейчас несколько дел, связанных с Likee. Злоумышленники действуют по следующей схеме: оставляют комментарии под видео подростков, пишут им личные сообщения и предлагают перейти в другие мессенджеры для общения. Потом втираются в доверие и заставляют отправлять видео эротического содержания. Нередко преступники рассылают подросткам порнографические материалы.

Выявить преступника, действующего в соцсети, принадлежащей отечественной компании, оперативным службам проще, чем на зарубежной платформе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные отправляют запрос в компанию на установление ID аккаунта, с которого велась переписка, эти данные позволяют выяснить, когда проходили сеансы и какой интернет-провайдер предоставлял услуги. Через него определяется пользователь и его адрес, пояснили источники "Газеты.Ru" в СК.

С зарубежной сетью работать сложнее.

В СК сообщили, что, если преступник действовал через иностранную соцсеть, особенно, если она принадлежит государству, недружественному России, то ответа на запрос можно и не получить. Если же у компании есть офис в РФ, то шансы выйти на след злоумышленника возрастают

Likee одной из первых соцсетей выполнила требования "закона о приземлении", обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной российской аудиторией от 500 тыс. человек создать в РФ полноценные представительства, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с гражданами или организациями.

Соцсеть активно борется с запрещенным контентом — аккаунт блогера, приглашающего детей на свои трансляции был удален буквально через несколько часов после жалобы общественников.

Как защитить ребенка

По мнению психолога Григория Мисютина, дети активно используют соцсети, подражая своим кумирам:

"Блогеры ведут соцсети и детям хочется делать то же, что делают любимые герои. То есть стать крутым и популярным".

Кроме того, у детей перед глазами пример родителей, которые проводят много времени с телефоном, добавил специалист.

Многие родители считают, что в детской социальной сети не будут сидеть взрослые пользователи с дурными намерениями, поэтому не придают должного значения вопросам безопасности. Однако от появления злоумышленников ни одна соцсеть не застрахована, подчеркнул Мисютин.

С детьми надо проводить профилактические беседы на тему как безопасно пользоваться соцсетями, считает психолог Дарья Денека. По ее словам, такой разговор вести непросто, особенно с детьми младшего школьного и дошкольного возраста. Однако, не вдаваясь в подробности деятельности педофилов, стоит четко и ясно обозначить детям, что такие люди могут нанести им непоправимый вред. Также родители должны знать интересы своих детей, потому что часто они имеют поверхностное представление об окружении и проблемах ребенка, добавил Мисютин.

При этом, как отметили психологи, нельзя влезать в личную переписку ребенка.