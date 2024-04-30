Психолог Шувалова назвала основные причины школьного буллинга

Целью буллинга в школе может стать желание ребенка показать свой авторитет и самоутвердиться за счет более слабого человека. Об этом рассказала член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова.

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— Например, плохо учащиеся дети могут начать травить отличников, считая их «зубрилами», «зазнайками» или «ботанами». Обесценивая чужие достижения в учебе, отстающие ученики борются с ощущением собственной неполноценности, — пояснила специалист.

В свою очередь дети из социально неблагополучных семей могут травить более обеспеченных сверстников и даже специально портить их вещи. Подобные способы достичь желаемого дети выбирают из-за слабо развитых коммуникативных навыков и недостаточного опыта социального взаимодействия, заключила Шувалова в беседе с RuNews24.ru.

Дети бывают чрезвычайно жестоки, поэтому даже если ребенка не коснулся школьный буллинг — «зритель» насилия и его психика все равно травмируются. Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал о том, почему дети издеваются над другими и что делать родителям в такой ситуации.