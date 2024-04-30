Что нужно успеть сделать перед поступлением в вуз

Совсем скоро начнется время экзаменов и перед поступающими встанет много вопросов: во сколько учебных заведений можно подать документы, как лучше это сделать, что даст дополнительные баллы, куда обратиться чтобы их учли и так далее. Помочь найти ответы могут сайты выбранных вузов и Госуслуги.

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Первое, что стоит сделать будущему абитуриенту — зарегистрироваться на Госуслугах или проверить данные, которые там есть.

Второе — уточнить, все ли дополнительные заслуги занесены в личную информацию: волонтерство, участие в олимпиадах, победы в конкурсах и спортивных мероприятиях, знак ГТО. В некоторых вузах эти достижения могут добавить до десяти баллов при поступлении.

В-третьих, определиться со списком вузов и факультетов, которые предполагается покорять. Расставить приоритеты. Уточнить время приема документов и информацию о дополнительных экзаменах. Узнать, нужна ли справка о состоянии здоровья и какой формы.

После дополнительной подготовки, будущий абитуриент может полностью переключиться на подготовку к экзаменам. Кстати, свои результаты ЕГЭ также можно будет узнать зайдя на сайт Госуслуг.

Когда все документы собраны, их отправка в приемную комиссию займет всего несколько минут — написать заявление и подгрузить остальную информацию об абитуриенте в электронной форме можно не выходя из дома.

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