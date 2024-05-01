Институт изучения детства призвал взрослых участвовать вместе с детьми в субботниках

Институт изучения детства рекомендует привлекать детей к труду с раннего детства. Ребенка можно постепенно привлекать к бытовым делам и общественному труду уже в дошкольном возрасте. Об этом заявила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре в интервью ТАСС.

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Особо Агре выделила мысль о том, что, вовлекая ребенка в бытовые дела постепенно, надо помнить, что только личным примером, передавая навыки и формируя привычки, можно подготовить ребенка к взрослой жизни.

Среди круга домашних обязанностей, которые могут делать дети вместе с родителями, Агре выделила уборку дома, помощь бабушкам и дедушкам, приготовление еды, ремонт комнаты, забота о домашних животных и растениях, работа в огородах, но особо - совместное участие в субботниках.