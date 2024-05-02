В России научились прогнозировать здоровье детей до их рождения

Ученые СГМУ научились предсказывать здоровье детей еще до их здоровья. Речь о патологиях в развитии речевых функций и отклонениях умственного развития.

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Как говорится в Российском вестнике перинатологии и педиатрии, ученые обнаружили мутации в генах, которые сказываются на развитии этих функций.

В частности, ученые искали мутации, которые могут вызвать порок сердца. Обследовав детей с пороками сердца и их родителей, проведя полное секвенирование генома, ученые обнаружили, что у более 80% обследованных детей наряду с пороками сердца также имеется задержка психоречевого развития.

Были обнаружены патогенные варианты в 13 различных генах. При этом анализ данных показал, что этьи мутации по большей части были приобретенными, а не передавались по наследству от родителей.