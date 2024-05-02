Названы самые вредные для детей блюда

Продукты, содержащие много трансжиров, усилителей вкуса и эмульгаторов, являются худшей едой для детей, рассказала терапевт Ольга Чиркова. Самые вредные для детей блюда она назвала в беседе с NEWS.ru.

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Вредными для детей Чиркова считает бургеры, сосиски, колбасы и различные полуфабрикаты. В них, указала терапевт, мало полезных веществ, зато в больших количествах содержатся консерванты, эмульгаторы, усилители вкуса, а также трансжиры, которые нарушают работу гормональной, ферментативной и многих других систем организма.

«Есть данные и о канцерогенном действии трансжиров», — отметила Чиркова.

Кроме того, напомнила она, для детей опасно большое количество сахара, повышающего риск развития ожирения и диабета. Самыми опасными сладкими продуктами для детей врач назвала сладкую газировку.

«Чтобы не подвергать желудочно-кишечный тракт детей излишней нагрузке, следует избегать жирного, жареного, копченого, острого», — резюмировала она.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева назвала безопасную порцию праздничных угощений на Пасху. Михалева отметила, что заканчивать пост надо постепенно, так как при его соблюдении меняется работа пищеварительной системы, вырабатываются другие ферменты и даже видоизменяется состав кишечной микробиоты.