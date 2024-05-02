Родителям дали совет, как правильно выдавать карманные деньги ребенку

Чтобы правильно выдавать карманные деньги ребенку, родителям сначала нужно обсудить его желания и проговорить, на что можно потратить накопления, посоветовала в беседе с aif.ru финансовый консультант Инна Филатова. По ее словам, такие карманные расходы должны помочь ребенку освоить основы финансовой грамотности.

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"Чтобы не пришлось каждый раз вмешиваться в желания детей потратить накопления, обговорите с ними необходимость каждой покупки. Со временем планы можно пересматривать и отказываться от ранее запланированных трат", — объяснила эксперт.

Финансист отметила, что ребенок может записывать свои расходы, а родители тогда выдавать ему сумму, равную той, что он разумно потратил. Также можно составить список желаний ребенка и разделить их на категории: недорогие и полезные приобретения, недорогие и бесполезные, дорогие и полезные, дорогие и бесполезные. Так, родители смогут в процессе обсуждения аргументировать целесообразность каждой покупки.

"Кроме того, после знакомства с бумажными купюрами, можно объяснить ребенку, как пользоваться такими банковскими продуктами, как пластиковые карты", — добавила Филатова.

Ранее Инна Филатова предупредила, что одной из распространенных ошибок родителей при выдаче детям карманных денег является манипуляция финансами. Эксперт уточнила, что некоторые взрослые могут использовать деньги в качестве наказания и не давать их ребенку, если он плохо себя ведет.