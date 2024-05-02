Психолог рассказала об опасности «отвержения» ребенка родителями

Не стоит ограничивать волю детей. Из-за этого у них может произойти «травма первого контакта». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Екатерина Громова.

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«Когда мы взрослеем, мы учимся взаимодействовать со старшими и с родителями. Если первый контакт с ребёнком проходит через отвержение, он начинает думать, что его всегда будут отвергать. Это травма первого контакта, как и травма взросления. Если родители подавляющие, то мы привыкаем находиться в роли подавляемой личности, которая всех боится, пытается всем угодить, пытается как-то выделиться. Если родители говорят: «Сиди и не высовывайся. Твоё мнение ничего не значит. «Я» — последняя буква в алфавите, будь как все», — ребёнок так и растёт в такой парадигме».

Под авторством Екатерины Громовой вышла книга «31 гость».

«Это не обычная психологическая книга. Не «10 советов для успешной жизни» и не «10 причин всех проблем». Хотя ответы на эти вопросы в книге тоже есть. Это почти остросюжетный сериал, в котором героиня не просто живёт свою жизнь, но и рефлексирует по этому поводу. А события с ней случаются, да ещё какие. Она предупреждает: слабонервным не читать. А мне кажется, наоборот. В каком-то смысле это тренинг по обретению устойчивости там, где другие ломаются. Взрослый взгляд на себя и жизнь».

Рецензию написала психолог Татьяна Мужицкая.